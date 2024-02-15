Malezya’ya ihracat fırsatı: “Kiraz şekerlemesi”

Malezya’da müşterilerine 1981 yılından beri gıda sektöründe pastacılık, fırın malzemeleri, şekerleme ve fırıncılık, içecek endüstrisi ve atıştırmalık konusunda hizmet veren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türk gıda üreticilerinden kiraz şekerlemesi satın alacağını belirtti.

Malezya’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Şekerleme ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin şekerleme sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde şekerleme sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.