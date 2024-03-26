Malta’ya ihracat fırsatı: Kablo tedarikçisi aranıyor!

Türkiye’nin dünyada en tanınmış e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün yüzlerce ihracat fırsatı gelir ve bu fırsatların tamamı aynı gün üretici ve ihracatçı firmalarla buluşmak üzere ithalatçılar sekmesinde yayına girer. Her gün sayısız sektörden ve ülkeden gelen ilanları yayınlayan bu platforma bugün Malta’dan fırsat kapısı aralandı.

Bu kapsamda Malta’da faaliyet gösteren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bırakarak Türkiye'den kablo satın alacağını belirtti.

Malta’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Malta pazarına yelken açın

TurkishExporter’ın global markası Forie tarafından sunulan “Forie Databank” Türk üreticiler ve ihracatçılar için Malta pazarındaki potansiyel iş ortaklarına hızlı erişim sağlayarak iş yapma süreçlerini kolaylaştırıyor.

Sektör ayrımı yapmadan geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Malta'daki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.