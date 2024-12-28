Marmarabirlik 2024 yılına ilişkin ihracat verilerini paylaştı

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Marmarabirlik 2025 yılı ile ilgili dış ticaret hedeflerini kamuoyu ile paylaştı.

2024 yılında 32 milyon dolar ihracat rakamına ulaştıklarını belirten Asa, 2025 yılındaki ihracat hedefini 37 milyon dolar olarak belirlediklerini söyledi.

Asa, 2026 yılında ise 40 milyon dolar eşiğini aşmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Hedeflediğimiz ihracat miktarına ulaştık"

Konuyla ilgili açıklama yapan Hidamet Asa, “Doğal fermantasyon yöntemi ile üretim yapan dünyadaki tek ülkeyiz. Hedef tüketici kitlemiz ağırlıklı olarak etnik nüfus olmasına rağmen ihraç ve ihraç kayıtlı olarak 7 bin ton satışla hedeflediğimiz ihracat miktarına ulaştık” dedi.

İhracat yapılan ülke sayısını her yıl arttırdıklarını belirten Başkan Asa, özellikle Lidl, Kaufland, Wallmart, Real, Coles, Woolworths, Auchan, Novus, Metro, X5, Magnet, Azbuka Vkusa, Bingo, Albert Heijm, Rewe, Edeka ve Korzinka gibi ulusal zincir mağazalarının raflarında Marmarabirlik'in yer aldığını ve ürün çeşitliliğini arttırması ile birlikte aranan bir marka haline geldiğini dile getirdi.

Hedef 70 ülkeye ihracat

2024 yılında Türk Cumhuriyetleri'ni hedef bölge olarak seçtiklerini belirten Asa, 2024 yılında ziyaret edilen Özbekistan, Türkmenistan ile duygusal bağımız olan Bosna Hersek'te yıllık ortalama on tonlar seviyesinde olan satışları, 300 tonlara çıkardıklarını bildirdi.

Önümüzdeki yıl 70 ülkeye ihracat yapmayı hedeflediklerini ve Marmarabirlik'in global bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Asa, “Geçtiğimiz yıl hasat edilen ürün iri kalibreli olması, orta ve ince dane olmamasına rağmen satış miktarı ve döviz getirisi olarak Marmarabirlik'e büyük katkı sağlamıştır” açıklamalarında bulundu.