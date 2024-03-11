Mısır, Türk üreticilerden ‘bitkisel gliserin’ tedarik edecek!

Türkiye ile Mısır arasında yeniden başlayan görüşmeler iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazanmasına sebep olurken, Mısır pazarını da yeniden canlandırdı. Mısır’ın Türkiye ile arasındaki ticaret hacmi ise böylelikle 10 milyar dolara ulaştı.

İki ülke arasında yaşanan olumlu gelişmeler devam ederken, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter ise Türkiye’deki ihracatçılara Mısır pazarının kapısını araladı. Bu kapsamda ilaç, tarım, hayvan yemi ve gıda olmak üzere 4 sektöre geniş yelpazede ticari ve teknik hizmetler sunarak distribütörlük yapan Mısırlı bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Firma ilanında Türk üreticilerden bitkisel gliserin satın alacağını belirtti.

Mısırlı ithalatçının yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Mısır’a ihracatın kolay yolu: “Forie Databank"

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Mısır pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Mısır’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Mısır pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.