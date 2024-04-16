Mobilya üreticilerine müjde: İhracatta yeni kapılar açılıyor!

Türkiye'nin mobilya sektörü, son yıllarda hızla gelişerek önemli bir ivme kazandı. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yönelik ihracatında artış yaşayan sektör, modern ve sürdürülebilir tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Türk mobilya üreticileri, uluslararası alanda rekabet gücünü artırarak sektördeki yerini sağlamlaştırıyor.

Bugün ise Gürcistan'dan Türk mobilya üreticilerine bir ihracat kapısı aralandı. Bu kapsamda mobilya sektöründe Gürcistan'da faaliyet gösteren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan TurkishExporter'da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye'den dış mekan mobilyaları satın alacağını belirtti.

Gürcistan'dan ilan bırakan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Mobilya üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile bugün 94 GTIP numaralı mobilya sektöründeki yüzlerce toptancı ve ithalatçı şirketin verilerini “Forie Databank” aracılığıyla üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde mobilya sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.