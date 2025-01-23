Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında rekor!

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin 2024'teki otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı rekor kırdı.

2024 yılında ihracat, 2023 yılına göre yüzde 14 arttı ve 2 milyar 568 milyon 154 bin dolara yükseldi. 2023 yılında 2 milyar 304 milyon 487 bin dolar ihracat yapılmıştı.

86 ülkeye ihracat yapıldı

2024'te 86 ülke ile özerk ve serbest bölgeye otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapıldı.

Sektörün geçen yıl bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Fransa oldu. Fransa'ya "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı geçen yıl, 2023'e kıyasla yüzde 19,7 artarak 408 milyon 960 bin dolardan 489 milyon 541 bin dolara çıktı.

İkinci sırada ise İtalya yer aldı. İtalya'ya ihracat 2023'e göre yüzde 12 azalarak 301 milyon 450 bin dolardan 264 milyon 810 bin dolara geriledi.

Üçüncü sıradaki Almanya'ya gerçekleştirdikleri ihracat ise 2023'te 315 milyon 972 bin dolarken 2024'te yüzde 38 azalışla 194 milyon 445 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Dördüncü sıradaki İspanya'ya ihracat yüzde 9 azalışla 176 milyon 259 bin, beşinci sıradaki Birleşik Krallık'a ise yüzde 64 artışla 172 milyon 417 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatta ciddi artışın yaşandığı ülkeler

Altıncı sırada bulunan ABD'ye geçen yıl otobüs, minibüs, midibüs ihracatı, 2023'e kıyasla yüzde 108 arttı. ABD'ye 2023'te 80 milyon 239 bin dolar olan ihracat, geçen yıl 166 milyon 887 bin dolara çıktı.

Önceki yıl 81 milyon 13 bin dolarlık otobüs ihracatının yapıldığı Polonya da 2024'te yüzde 53 artış ve 123 milyon 992 bin dolarlık satışla yedinci sırada yer aldı.

En çok ihracat yapılan 8'nci ülke olan Sırbistan'a otobüs, minibüs, midibüs ihracatında yüzde 260 artış yaşandı. Sırbistan'a 2023'te 32 milyon 490 bin dolar olan ihracat, geçen yıl 116 milyon 942 bin dolara ulaştı.

Listenin 9'uncu sırasında yer alan Suudi Arabistan'a ise geçen yıl ihracat, 2023'e kıyasla yüzde 561'lik artışla 15 milyon 344 bin dolardan 101 milyon 508 bin dolara yükseldi.

Romanya, en çok otobüs, minibüs, midibüs ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında 10'uncu sırada yer aldı. Ülkeye yapılan ihracat, 2023'e göre yüzde 41 azalarak 109 milyon 446 bin dolardan 64 milyon 781 bin dolara düştü.