Rusya, 2025 ihracat hedeflerini açıkladı

'Rusya İş Haftası' etkinliğinde açıklamalarda bulunan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çekuşov, ülkesinin enerji kaynakları dışı ihracatının bu yıl 149 milyar doları geçmesini beklediklerini söyledi.

Söz konusu ihracat hacminin 2026'da 155 milyar doları aşabileceğini, 2030'da ise 250 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini belirten Çekuşov, enerji dışı ihracatı artırmak için ilave adımlar atacaklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin enerji dışı ihracatının 2030 itibarıyla 2023 hacmine kıyasla yüzde 60 oranında arttırılması talimatı vermişti.