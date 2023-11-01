Rusya makarnalık buğdaya ihracat yasağı getiriyor

Bakanlık, bu yıl 1 Aralık'tan 31 Mayıs 2024'e kadar ülkeden makarnalık buğday ihracatını yasaklamayı hükümete teklif etti.



Bakanlık tarafından hazırlanan ve yasal düzenleme taslakları portalında yayınlanan kararda bu yasağın istisnaları olarak sadece askeri birliklerin taleplerini karşılamak için transit sevkiyat ve hükümetlerarası anlaşmalar çerçevesinde insani yardım amaçlı buğday temini gösterildi.



Yasağın Belarus'a, Abhazya'ya ve Güney Osetya'ya buğday ihracatı için geçerli olmaması da isteniyor.



Rusagrotrans'ın ön verilerine göre Rusya, ekim ayında 5 milyon ton buğday ihraç ederek 2022'nin aynı dönemine ait arz hacmini (4,88 milyon) aştı.