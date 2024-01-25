Rusya’ya ihracat kapısı aralandı: Cam mutfak ürünleri talep ediliyor!

Züccaciye sektöründe her gün sayısız ithalat ilanı yayınlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, bugün Rusya’dan cam mutfak ürünleri üreticilerini ilgilendiren bir ithalat ilanını kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda elektronik ürünler konusunda müşterilerine geniş bir yelpaze sunan Rus firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a ithalat talebi bıraktı. Firma yayınladığı taleple Türk üreticilerden şunları satın alacağını belirtti: “Züccaciye ve mutfak eşyaları, saklama şişeleri, yiyecek saklama kapları/kavanozları, bardaklar.”

Rus firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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