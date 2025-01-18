Sağlıklı beslenenler çoğaldıkça su ürünleri ihracatı artıyor! Hedef: 2,5 milyar doları aşmak

Su ürünleri ihracatında Türkiye'nin 2024'te hedefine ulaştığını ifade eden İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, Türkiye'nin ihracatının 2 milyar 19 milyon 646 bin dolara ulaştığını belirtti.

İhracat lideri: Levrek

Dünyada ve Türkiye'de sağlıklı beslenme anlayışının deniz ürünlerine duyulan ilgiyi yükselttiğini söyleyen Demir, "İhracatta levrek lider. Yaklaşık levrekte 580 milyon dolar, çipurada 508 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Türk somonu son dönemde parlayan bir yıldız ve 450 milyon dolar civarında bir ihracatı yakaladık. Orkinosta büyük bir artış var" dedi.

"Enflasyon-kur dengesi büyük önem taşıyor"

Türkiye'nin su ürünleri bakımında potansiyelinin yüksek olduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da üretimi teşvik ettiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti: "Yüksek potansiyelimizi açığa çıkarmak istiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz 3 yıl içerisinde ihracatta 2,5 milyar doları aşmaktır. Enflasyon ve kur dengesi oturduğu takdirde bu hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Ege Bölgesi su ürünleri ihracatının yüzde 65'ini gerçekleştiriyor. Ege Denizi balık üretiminde uygun ve bu açıdan ihracatta en büyük payı Ege Bölgesi alıyor. Japonya, Güney Kore orkinosu, Rusya Türk somonunu, İtalya çipura, İngiltere levrek, Amerika ise iri levrek talep ediyor. Ülkelere göre satışlarımız var. Şu anda Türkiye'deki özellikle levrek fiyatları yurt dışına göre çok ucuz."