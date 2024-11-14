SİHA'ların kilogram başı değeri 10 bin doları buldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kocaeli Sanayi Odası'nın (KSO) kasım ayı meclis toplantısına katılarak SİHA ihracatına ilişkin bilgi verdi.

Görgün, savunma sanayinde üretilen her bir ürünün kilogram başı değerinin çok kıymetli olduğunu belirterek SİHA'ların kilogram başı değerinin 10 bin doları aştığını dile getirdi.

Arayıcı başlıkların 12 bin, elektro optik sistemlerin 20 bin, radarların da 30 bin dolar kilogram başı değere sahip olduğunu aktaran Görgün, "Çok katma değerli, çok yüksek teknoloji gerektiren bir alandan bahsediyoruz." dedi.

100 milyar dolarlık bütçe

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, şu anda yürüttükleri 1000'in üzerinde projenin bütçesel büyüklüğünün 100 milyar dolar civarında olduğunu ve sektör büyüklüğünün de 15,8 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Görgün, şunları kaydetti: "Savunma sanayi ihracat anlamında her sene yüzde 20 büyüyor. Geçen sene 5,5 milyar dolar olarak kapatmıştık ama geçen ayın rakamı 5,1 milyar dolardı. Yani önümüzde 2 ay olmasına rağmen neredeyse geçen senenin ihracat rakamı halihazırda şu an yakalanmış durumda. Ki bu seneki beklentimiz 6,5 milyar doların üzerinde olması. 2024'te yaptığımız sözleşmelerin büyüklüğü 7,5 milyar doları buldu, yıl sonuna kadar bu rakamın 9 milyar doları geçeceğini düşünüyoruz. Geçen ekim ayının ihracat rakımı 820 milyon dolardı. Bir önceki aya göre yüzde 60 büyüme gösterdi. Yaklaşık hedefimiz olan aylık 1 milyar dolar ihracat hacmini inşallah yakalayacağımızı düşünüyoruz.

'185 ülkeye ihracat'

5 kıtaya, 185 ülkeye ihracat yapan sektör haline geldik. Neredeyse dünyada her yere ve birden fazla ürünle ihracat yapabilen sektör haline geldik. Şirketlerimizin uluslararası alanda yaygınlaşması da ihracatla artıyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde 50'nin üzerinde ofisimiz var. Hemen hemen her kıtada şirketlerimizin ya irtibat büroları ya üretim tesisleri var."

Kara araçlarında 5 bin teslimat

Görgün, platform bazında bakıldığında ihracatta kara araçlarında 40 ülkeye yaklaşık 5 bin teslimat yapıldığını, 10 farklı ülkeye yaklaşık 140 deniz platformunun teslim edildiğini, silah sistemlerinde 24 ülkeye 1200'ün üzerinde teslimat yapıldığını ve ATAK helikopterinin 8 ülkede kullanımda olduğunu kaydetti.

Özellikle insansız hava araçlarında 2018'den itibaren tüm pazarın yüzde 65'inin Türkiye ağırlıklı olduğuna dikkati çeken Görgün, şöyle devam etti: "BAYKAR, TUSAŞ, TUSAŞ Motor, BMC, ROKETSAN ve ASELSAN ilk 10'daki şirketler. İhracat yapan şirketlerimizin sayısının ve bunların katkılarının artırılması için ayrı ayrı gayretlerimiz oluyor. Önümüzdeki yıl için kendimize birtakım hedefler koyduk. 18,2 milyar dolarlık hacme ulaşmayı ve yerlilik oranını yüzde 80'den yüzde 82'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Savunma ve havacılık ihracatının da 7,3 milyar dolara ulaşabileceğini değerlendiriyoruz. Çalışan sayısının da 109-110 bin civarında olmasını bekliyoruz."