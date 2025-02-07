Son 5 yılda Körfez ülkelerine milyar dolarlık ihracat!

Türkiye'nin Körfez ülkelerine ihracatı 2020-2024 döneminde 126,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke ise Irak oldu.

Türkiye ile "Körfez ülkeleri" Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Umman arasında son dönemde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler ve ekonomiye dair anlaşmalar, ticari ilişkilerin gelişmesini de olumlu yönde etkiledi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin söz konusu ülkelere 2020-2024 dönemindeki toplam ihracatı 126 milyar 696 milyon 510 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatta öne çıkan ülkeler

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin söz konusu ülkelere 2020-2024 dönemindeki toplam ihracatı 126 milyar 696 milyon 510 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ülke bazında değerlendirildiğinde söz konusu süre zarfında en fazla ihracat yapılan ülke 59,8 milyar dolarla Irak oldu. Bu dönemde BAE'ye yapılan ihracat da 3 katına çıkarak, 2,8 milyar dolardan 8,3 milyar dolara yükseldi.

İran ve Suudi Arabistan da ihracatta öne çıkan diğer ülkeler oldu.

Bu dönemde Körfez ülkelerinden ithalat dalgalı bir seyir izledi. Geçen yıl itibarıyla son beş yılda bu ülkelerden alınan mallar için 83,4 milyar dolar ödendi.

Dış ticaret fazlası verildi

Körfez ülkeleriyle dış ticaret dengesi de bu dönemde Türkiye lehine seyretti. Türkiye, 2020'de 1,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken; bu rakam 9,6 katına çıkarak 14 milyar dolara kadar yükseldi. Bu gelişmede BAE'ye ihracatta yaşanan hızlı yükseliş etkili oldu.