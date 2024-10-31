Sürdürülebilir lojistik, Mersin’in  hedefinde

Meryem KARADAĞ

Mersin’in, lojistik sektöründe bölgeye ve ülkeye daha fazla katkı sunması, Türkiye’nin lojistik ve dış ticarette rekabetçiliğini artırması için hayata geçirilmesi gereken yatırımlar hakkında bilgi veren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Mersin Üniversitesi Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Saruhan Özerk İlbeyi DÜNYA'ya açıklamalarda bulundu. Mersin’in, Akdeniz havzasında bulunan ülkeler ve liman kentler arasında en büyük sekizinci liman olduğunu söyleyen Hakan Sefa Çakır, dünyanın en etkin ilk 100 limanı arasında yer alan liman kenti Mersin’in, 150 yıllık liman, taşımacılık ve dış ticaret kültürüne sahip olduğunu söyledi. Çakır, “Mersin’i dünya lojistiğinde daha ileri noktalara taşıyacak eksiklere odaklanmak zorundayız.

Bu sadece Mersin dinamiklerinin, sadece Mersin iş dünyasının ve sektörün yapabileceği bir şey değildir. Bu, lojistiği ülkenin stratejik bir sektörü kabul eden devletimizin desteği ile olacak bir konudur” dedi. Mersin’in lojistik sektöründe gelişmesi için makro planların ve yatırımların gerektiğini dile getiren Çakır, “Mersin’in hedeflere yönelik yapılmasını beklediği iki elzem yatırım vardır. Bunlardan birincisi Ulaştırma Bakanlığı’nın yatırım planlarında olan Mersin Ana Konteyner Limanıdır. İkincisi ise; Mersin dinamiklerinin belli bir noktaya kadar getirdiği, hatta yatırım arazisinin bile zamanında satın alındığı, projesi yapıma hazırken bürokrasi nedeniyle yapılamayan Mersin Lojistik Köyü projesidir” diye konuştu.

Bu yatırımların Mersin’in sürdürülebilir bir lojistiği sağlaması yakalaması için elzem bir nokta olduğuna dikkati çeken Çakır, lojistik köylerin sektörün planlı ve belli standartları yakalayacak şekilde bir kümelenme projesi olduğu için doğayı azami koruyan, yarattığı verimlilik ve kümelenme ile ortak kullanım araç-gereç ve mekânlarla emisyonları azaltan ve bununla birlikte yine bu kümelenmenin getirdiği ekonomik verimlilikle kârlılığı artıran bir sistem olduğuna dikkat çekti. Çakır, “Mersin bu anlamda lojistiğe nicelik açısından, sayısal rakamlarla değil, nitelik açısından, kalite ve sürdürülebilirlik açısından bakıyor. Bir yandan lojistiği büyütürken, sektörü geleceğe taşıyacak doğru büyümeyi sağlamaya çalışıyor. Doğayı koruyarak, insanı koruyarak, verimli şekilde sürdürülebilir bir lojistik oluşturma açısından bakıyor.

Ülkemizle veya sektörlerimizle ilgili sürekli “küçük Amerika” veya “küçük Çin” olmak gibi slogan haline gelmiş yakıştırmalar yapılıyor. Biz Mersin iş dünyası olarak küçük Çin veya küçük Amerika olmanın değil; aksine, büyük Mersin, büyük Türkiye olmanın peşindeyiz. Eğer makro seviyede beklenen bu kamu destekleri zamanında gelirse inanıyoruz ki; Mersin hem bölgeye hem Türkiye’ye en büyük katma değeri sağlayan kentlerin başında gelecektir” ifadesini kullandı.

“Mersin büyük bir lojistik ve ticaret kenti olacaktır”

Mersin’in, Türkiye’yi orta doğuya açılan bir kapısı olarak Doğu Akdeniz’deki önemli lojistik merkezlerden biri olduğunu ve bölgenin lojistik hizmet ihtiyacının büyük bir kısmını karşıladığını dile getiren Mersin Üniversitesi Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Saruhan Özerk İlbeyi, “Bununla birlikte şehrin ve bölgenin üretim ve ihracatının artması liman kapasitesinin yetersiz kalmasına sebep olmaktadır.

Mersin’de uzun zamandır talep edilen ve yıllık 12 milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesiyle inşa edilmesi beklenen Mersin Ana Konteyner Limanı için çalışmaların biran önce başlaması bölgedeki lojistik işletmelerinin, üretici ve sanayicilerin önünü açacak ve bölge ticaretini daha da geliştirecektir. Lojistik ve dış ticaret sektörü açısından ülkemizin önemli bir ili olan Mersin, yıllık 8 bin geminin yanaşmasının tahmin edildiği Ana Konteyner Limanının yapılması, yapılacak lojistik altyapı yatırımları, karayolu ve demiryolu bağlantılarının tamamlanması ve uygulanacak politikalar, çağdaş mevzuat ve basit bürokrasi ile birlikte büyük bir lojistik ve ticaret kenti olacaktır” dedi.