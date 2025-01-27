Suriye ihracatında diyalog kapısı açıldı

Güneş DOĞDU SOYLU

Yeni Suriye yönetimine bağlı Suriye Kara ve De­niz Geçişleri İdaresi, 11 Ocak’ta ülkenin tüm sınır kapı­larında uygulanan gümrük tari­felerinin birleştirilmesi kararı aldı. Bu kararla Suriye yeni yö­netimi gümrük tarifelerini yüz­de 300 ile 500 arasında artırdı. Artan gümrük vergileriyle be­raber Türkiye’den Suriye’ye ya­pılan ihracat durma noktasına geldi.

İki ülke arasındaki ticare­tin sekteye uğramaması için Ti­caret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu Başkanlığında ilgili tek­nik kurmaylardan oluşan Türk heyeti, 23 Ocak 2025 Perşembe günü Şam’da Suriye Ticaret ve Tüketicinin Korunması Baka­nı Mahir Khalil al-Hasan, Kara ve Deniz Sınırları Otoritesi Baş­kanı Kuteybe Bedevi ve Dışişle­ri Bakan Yardımcısı Ahmet Du­han ile bir araya geldi.

Türk iş dünyası temsilcileri yapılan görüşmelerle 11 Ocak’ta yürürlüğe konulan gümrük ver­gilerinin belirli ürünler için ye­niden değerlendirilmesi ka­rarını tam olarak beklentileri karşılamasa da sevindirici bir gelişme olduğunu belirttiler.

Celal Kadooğlu: Suriye ile ticarette yeni dönem başlıyor

Güneydoğu Anadolu Hubu­bat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Ticaret Bakanlığı heyetinin yeni Suriye yönetimi ile yaptığı görüşmeler­de uzlaşılan konuların önümüz­deki dönem için büyük umut ta­şıdığını söyledi.

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığında­ki heyetin Suriyeli yetkililerle yaptığı görüşmelerini değerlen­diren Celal Kadooğlu, “Türk he­yetinin 23 Ocak’ta Şam’da yap­tığı görüşmelerden kısmi de ol­sa olumlu sonuçlar alınması sevindirici. İkili görüşmelerde, Suriye’nin 11 Ocak 2025’te yü­rürlüğe koyduğu gümrük vergi­lerinin belirli ürünler için yeni­den değerlendirilmesi kararının çıkması tam olarak beklentimi­zi karşılamasa da sevindirici bir gelişmedir” dedi.

Bünyamin Bozgeyik: Türk firmaları Suriye’nin imarında kilit rol oynayacak

Gaziantep Milletvekili Bün­yamin Bozgeyik, Türkiye Cum­huriyeti Ticaret Bakanlığı ve Suriyeli yetkililer arasında de­vam eden görüşmelerde belirle­nen yol haritasının iki ülkenin de menfaatine olduğunu bildirdi. Suriye’nin en büyük ticaret or­tağı olan ülkemiz ile Suriye ara­sındaki dış ticaret ilişkilerinde de yeni bir dönemin başladığını belirten Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, artık Türk ürünlerinin sadece kuzeyde ba­rış harekatlarımız ile özgürlüğe kavuşan bölgelerde değil, bütün Suriye topraklarının ve halkının tamamına ulaşabildiğini söyledi.

“Serbest Ticaret Anlaşması çok önemli”

Bozgeyik, görüşmelerde ha­zırlanan yol haritası ile ilgili olarak şunları söyledi: “Yapılan görüşmelerden çıkan en önem­li sonuçlardan birisi, 11 Ocak 2025’ten itibaren Suriye tara­fınca tüm ülkelere ve tüm sınır kapılarında aynı eşit şekilde uy­gulanan gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden de­ğerlendirilecek olmasıdır.

Bu­nun yanında 2011 yılında askıya alınan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA), daha kapsamlı bir ekonomik or­taklık anlayışıyla yeniden haya­ta geçirilmesi için müzakerele­re başlanacak olması çok önem­lidir. İkili görüşmelerde, Suriye ekonomisinin yeniden canlan­ması için sanayi ve tarım ürün­leri ticareti, transit taşımacılık, ikili taşımalar, müteahhitlik ve gibi alanlarda iş birliği yapılma­sı kararlaştırıldı.

Türk firmala­rının Suriye’nin imarında kilit rol oynayacağı, Suriye sanayii­nin ayağa kalkınmasında öncü olacakları Suriye tarafından ifa­de edildi. Bugüne kadar Suri­ye’nin sadece belirli bölgelerine hizmet sunan Türk firmaları­nın, yeni dönemde tüm ülke ge­nelinde faaliyet göstermesi ve yatırım fırsatlarını değerlendir­meleri için Suriye yönetimi ile koordinasyon sağlanacak.”

Fikret Kileci: Türkiye ve Suriye karşılıklı olarak birbirine ihtiyaç duyan iki önemli ticaret ortağıdır

Güneydoğu Anadolu İhracat­çı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, “Son dö­nemde Suriye Geçici Hüküme­ti’nin uygulamaya koyduğu ye­ni vergi düzenlemeleri ve fark­lı prosedürler, ihracatçılarımızı ciddi maliyet ve planlama sıkın­tılarıyla karşı karşıya bırakmış­tır. Özellikle sıfır vergili ürün­lerdeki beklenmedik artışlar, sektörlerimizde öngörülemez­lik yaratmakta ve yatırım karar­larını olumsuz etkilemektedir.

Bu tablo, ihracatçılarımızın alternatif rotalara yönelmesi­ne ve özellikle Habur Sınır Ka­pısı’nda yoğunluğun artmasına neden olmuştur. Her ne kadar bu geçici bir çözüm gibi görünse de uzun vadede sürdürülebilir bir ticaret akışı için, Suriye ile iliş­kilerimizde kalıcı düzenlemele­re ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bu kapsamda serbest ticaret anlaş­masının güncellenmesi ve yeni­den aktif hale getirilmesi bek­lentimiz devam etmektedir.”

Adnan Ünverdi: Suriye Gaziantep’in en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülkedir

Suriye’de yeni bir dönem başladığını ve Gaziantep’in bölgeye en yakın sanayi kenti olarak bu sürece gıda, giyim, tekstil, ev gereçleri, inşaat başta olmak tüm sektörlerde ürün çeşitliliği ile ihtiyaçların karşılanmasında en büyük desteği verebilecek il konumunda olduğunu söyleyen Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, “Suriye’de kurulan geçici hükümetin gümrük vergilerine yüzde 500’lere kadar zam yapması ihracatımızı durma noktasına getirdi. Ancak dile getirdiğimiz sorunun çözümüne yönelik Bakanlık yetkililerinin hızlı bir şekilde harekete geçmesinden memnuniyet duyduk” dedi.