Suudi Arabistanlı müşteri otel malzemeleri talep ediyor

19 Ocak 2018

Suudi Arabistan’da profesyonel lüks sınıf iç dekorasyon ve mimari tasarımlar yapmakta olan bir firma, otellerin tefrişatında kullanılan her çeşit malzemeler konusunda tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Hotel furniture all kinds export from Turkey to Saudi Arabia

I am interested to deal with supplier for furniture, carpet and lighting for hotel projects.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/382174_hotel-furniture-all-kinds-export-from-turkey-to-saudi-arabia

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

