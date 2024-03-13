‘Tereyağı’ üreticilerine müjde! İspanya ürünlerinizi ithal edecek

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan, üreticilerin ve ihracatçıların standartlarını yükseltmeyi ve yüzlerini güldürmeyi hedefleyen TurkishExporter, bugün İspanya’dan gelen bir ithalat ilanını kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda İspanya’da faaliyet gösteren ithalatçı firma şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den tereyağı satın alacağını belirtti.

İspanyol ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

İspanya pazarına kolay giriş bileti

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için İspanya pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, İspanya’daki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

İspanya’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. İspanya’da ticaret yapmayı planlıyor veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.