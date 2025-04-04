Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: Tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamı elde edildi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, mart ayına ait ihracat rakamı 23,4 milyar dolar oldu.

Bakan Bolat ayrıca, mart ayında tarihin en yüksek 2. mart ayı ihracat rakamı elde edildiği duyurdu.

Bakan Bolat konuşmasında ayrıca, Türkiye ekonomisinin, 2020'de yüzde 1,9, 2021'de yüzde 11,4, 2022'de yüzde 5,5, 2023'te yüzde 5,1, 2024'te ise yüzde 3,2 oranında büyüdüğünü hatırlattı.

"Tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamı"

Bakan Bolat'ın açıklamasının satır başları şöyle:

* Martta 23,4 milyar dolarla tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamını elde ettik. Yıllık bazda yüzde 3,2'lik artış var.

* Mart 2025'te elde edilen 23,4 milyar dolar Cumhuriyet Tarihinin en yüksek 5. ihracatı oldu.

* Mart ayıyla birlikte son 22 ayın 13'ünde aylık ihracat rekoru kırılmış oldu.

Dış ticaret açığı 7,3 milyar dolar

* Cumhuriyet tarihimizin, yıllıklandırılmış en yüksek rakamına martta ulaştık. Son 12 ayda, 263,4 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirdik, bu da yıllıkta yüzde 2,1 artış demektir, toplamda 5,5 milyar dolar ilave artış anlamına gelmektedir.

* 28 Mart'ta 2 milyar 65 milyon dolar günlük ihracatla, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci günlük ihracat rakamını elde ettik. 35 milyon dolar daha olsaydı en yüksek günlük ihracat rakamına da ulaşmış olacaktık.

* Martta ithalatımız ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak, 30,7 milyar dolar oldu.

* Bu durum, uluslararası doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enerji ithalatında yaşanan artışın etkisiyle oldu. Altın ve enerji hariç tutulduğunda, ithalatımız Mart ayında yüzde 0,9 oranında sınırlı olarak artmıştır.

* Dış ticaret açığı ise 7,3 milyar dolar.

ABD'ye ve İngiltere'ye ziyaret

* (ABD'nin yeni gümrük vergileri) Mayıs ortasında ABD'ye yapacağımız ziyarette ilave gümrük vergilerini konuşacağız. İhracatımızı artırmak için hazırlığımızı yaptık

* "Mayısın ilk haftasında İngiltere'ye gideceğiz. STA'mızı hizmetler sektörüne, bazı tarım ürünlerine genişletme konusunda yeni Ticaret Bakanı ile görüşmeler yapacağız.