Ticaret Bakanlığı açıkladı: Aralıkta ithalat ve ihracat arttı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aralık ayında ihracat yüzde 2,2 oranında artarak 23 milyar 463 milyon dolar, ithalat ise yüzde 11,1 oranında artarak 32 milyar 287 milyon dolara ulaştı.

2024 yılında ise ihracat, yüzde 2,5 oranında artarak 261 milyar 925 milyon dolar, ithalat, yüzde 4,9 oranında azalarak 344 milyar 85 milyon dolar oldu.

Dış ticaret hacmi de arttı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2024 yılı aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre, ihracat, yüzde 2,2 oranında artarak 23 milyar 463 milyon dolar, ithalat, yüzde 11,1 oranında artarak 32 milyar 287 milyon dolar, dış ticaret hacmi ise yüzde 7,2 oranında artarak 55 milyar 750 milyon dolar olarak gerçekleşti."

2024 yılı verileri

Bakanlık, 2024 yılına ilişkin verileri de paylaştı. 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın arttığından şöyle bahsedildi:

"2024 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat, yüzde 2,5 oranında artarak 261 milyar 925 milyon dolar, ithalat, yüzde 4,9 oranında azalarak 344 milyar 85 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 1,9 oranında azalarak 606 milyar 10 milyon dolar olarak gerçekleşti."

Geçen yılın aynı ayına göre hesaplamalar

2024 aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre, yaşanan değişimler de şöyle hesaplandı:

"İhracatın ithalatı karşılama oranı 6,3 puan azalarak yüzde 72,7 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 8,6 puan azalarak yüzde 87,0 olarak gerçekleşti.

Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,8 puan azalarak yüzde 92,9 olarak gerçekleşti."

En fazla ihracat yapılan ülkeler

Bakanlık, aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Almanya (1 milyar 645 milyon dolar), ABD (1 milyar 496 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 358 milyon dolar) olduğu bilgisini de paylaştı.

Aralık ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı ise yüzde 46,5 oldu.

En fazla ithalat yapılan ülkeler

Aralık ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Rusya (4 milyar 436 milyon dolar), Çin (3 milyar 884 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 600 milyon dolar) olduğu açıklandı.

Aralık ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı da yüzde 58,6 oldu.