Ticaret Bakanlığı konuya el attı! Yanlış hesap bu kez Şam’dan dönecek...

Suriye’deki yeni geçici hükümetin, Türkiye’den ithal edilen bütün ürünlerin vergilerini yüzde 300-500 oranında arttırmasına paralel olarak gelişen sorunları değerlendiren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Ticaret Bakanlığı’nın devreye girmesiyle bu konudaki tüm sıkıntıların sona ereceğine inandığını ifade etti.

2024'te Suriye’ye 217,5 milyon dolarlık hububat bakliyat ihracatı yapıldı

2024 yılında Türkiye genelinden Suriye’ye toplam 217 milyon 544 bin dolarlık hububat bakliyat ihracatı gerçekleştirildiğini ve bu rakamın 283 milyon dolarlık kısmının Güneydoğulu ihracatçılar tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizen Kadooğlu Suriye geçici hükümeti tarafından yeni uygulanmaya başlanan gümrük tarifelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yüksek gümrük vergilerinin sadece ticareti değil, Suriyeli vatandaşların çok büyük bir enflasyon altında ezilmesi konusunda da etkili olacağını belirten isim, Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın Suriyeli yetkililerle başlattıkları görüşme sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde netleşeceğine, yanlış hesabın Şam’dan döneceğine inandığını belirtti.