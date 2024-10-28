TİM İhracat Talep Endeksi sınırlı artışla eşik değere ulaştı

TİM'den yapılan açıklamaya göre, İhracat Talep Endeksi, 2024 yılının Eylül ayında aylık bazda yüzde 0,2 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azalış ile 100 oldu ve uzun dönem referans değerine ulaştı.

Açıklamada, "Küresel talebi oluşturan göstergelerdeki kısmı bozulmaya karşın, enflasyon beklentilerindeki ciddi düzelme, endeksi uzun dönem ortalamasına ulaştırdı." denildi.

Pazar Dayanıklılık Endeksi, 2024 yılı Eylül ayında aylık bazda yüzde 0,2 artış, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalış ile 99,6 oldu.

Açıklamada, "İhracat talep endeksi ve küresel jeopolitik risk endeksindeki kısmi iyileşme, ihraç pazarlarımız genelinde dayanıklılığı olumlu etkilemiş ve endeksi uzun dönem ortalamasına sınırlı yaklaştırmıştır." değerlendirmesi yapıldı.