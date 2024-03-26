Türk makarna üreticileri için Fildişi Sahili'ne ihracat fırsatı!

Türkiye’de gıda sanayisinin öncü sektörleri arasında yer alan makarna sektörü 160 ülkeye ihracat yaparak, üretim kapasitesi ve gerçekleştirdiği ihracat ile dünya sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Sayısal verilere baktığımızda ise Türkiye’de yaklaşık 30 firma makarna sektöründe faaliyet gösteriyor ve üretim kapasitesi 2.5 milyon ton olarak biliniyor.

Bugün ise bu sektöre Fildişi Sahili’nden bir fırsat kapısı aralandı. Bu kapsamda Fildişi Sahili’nde çeşitli faaliyetlerde bulunan ithalatçı firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den makarna satın alacağını belirtti.

Fildişi Sahili’nden yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Makarna sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin makarna sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde makarna sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.