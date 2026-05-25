Türk mobilya sektörü dünyada ilk 7’de! İhracatta yeni hedef 10 milyar dolar

Türkiye mobilya sektörü, son yıllarda üretim gücü, ihracat kapasitesi ve tasarım odaklı büyümesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen sektörün Türkiye’nin lokomotif alanlarından biri olmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Mobilya ihracatı 8,4 milyar dolara ulaştı

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı da olan Taklacı, sektörün son 20 yıldaki sanayileşme hamlesinin güçlü sonuçlar verdiğini söyledi. Dijital dönüşümün etkisiyle işletme sayısının 40 bini, istihdamın ise 420 bin kişiyi geçtiğini belirten Taklacı, 2025 yılı ihracat performansının sektör adına önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Taklacı, “2025 yılında mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatımız 8,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Dünya mobilya ihracatçıları sıralamasında 7’nci sıradaki yerimizi sağlamlaştırdık” dedi. Net mobilya ihracatının ise 4,6 milyar dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Katma değerli üretim dikkat çekti

Sektörde kilogram başına ihracat değerinin yükselmesi de dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Türkiye genelinde mobilya ihracatında kilogram başına ortalama değer 3,10 dolara çıkarken, el işçiliği ve butik tasarımın öne çıktığı Ankara ve Adana gibi şehirlerde bu rakamın 12 ila 15 dolara kadar ulaştığı belirtildi.

Uzmanlar, özellikle tasarım odaklı üretimin Avrupa ve Körfez pazarlarında Türk mobilyasına olan ilgiyi artırdığını ifade ediyor.

Körfez pazarı Türk mobilyasının yeni gözdesi oldu

2025 yılında sektör açısından en dikkat çekici gelişmelerden biri Körfez ülkelerine yönelik ihracattaki hızlı yükseliş oldu. Özellikle Saudi Arabia pazarında yüzde 200’ü aşan büyüme kaydedildiği belirtilirken, ülkenin Türkiye için stratejik pazarlardan biri haline geldiği vurgulandı.

İhracatta liderliğini koruyan Irak’ı ise İngiltere, Almanya, ABD, Libya ve Fransa takip etti. Ayrıca yıllık 1 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısının 150’ye yükseldiği açıklandı.

İstanbul liderliğini korudu

Mobilya ihracatında şehir bazlı sıralamada Istanbul 3,5 milyar dolarlık hacimle ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 910 milyon dolarla İnegöl/Bursa, 820 milyon dolarla İzmir, 600 milyon dolarla Kayseri ve 590 milyon dolarla Gaziantep takip etti.

Sektör temsilcileri, Anadolu’daki üretim merkezlerinin küresel pazarda daha güçlü hale gelmesiyle Türkiye’nin rekabet avantajını artırdığını belirtiyor.

Yeni hedef: Yüzde 99 yerlilik oranı

Taklacı, sektörün ithalat kalemlerinde özellikle akıllı mobilya bileşenleri ile ileri teknoloji aydınlatma ürünlerinin öne çıktığını ifade etti. Buna karşılık, yerli üretimi artırmak için yeni yatırımların planlandığını söyledi.

Aydınlatma, mekanizma hırdavatı ve kimyasal ürünlerde yerlilik oranını yüzde 88’den yüzde 99’a çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Taklacı, 2030 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 10 büyüme öngördüklerini kaydetti.

E-ticaret ve artırılmış gerçeklik dönemi

Sektörün gelecek vizyonunda dijitalleşme ve sürdürülebilirlik önemli yer tutuyor. 12. Kalkınma Planı kapsamında çevre dostu üretim, yeşil dönüşüm ve e-ticaret altyapısına ağırlık verileceği açıklandı.

Taklacı, artırılmış gerçeklik destekli satış yöntemleriyle e-ticaretin toplam satışlar içindeki payını yüzde 25’e çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, yüksek tasarım stratejisi sayesinde Avrupa pazarındaki etkinliği daha da artırmayı amaçladıklarını söyledi.