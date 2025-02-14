Türkiye-Avrupa ihracatı ocak ayını artışla kapattı

2025 Ocak ayında yıllık bazda yüzde 5,8 artarak 21 milyar 164 milyon 177 bin dolara ulaşan Türkiye ihracatında öne çıkan ülkeler arasında Avrupa ülkeleri başı çekti.Türkiye'nin ocak ayındaki toplam ihracatının yüzde 48'inin bu bölgeye gerçekleştirildiği hesaplandı.

Avrupa'ya söz konusu dönemde yapılan dış satım geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artışla 10 milyar 320,1 milyon dolara yükseldi. Geçen yıl ocak ayında bölge ülkelerine 9 milyar 632,6 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı.

En fazla dış satım Almanya'ya yapıldı

Avrupa ülkelerine yapılan ihracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında otomotiv endüstrisinin 2,6 milyar dolarla ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörü 1,4 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,1 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 752,7 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 676,1 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller ve 591,8 milyon dolarla çelik izledi.

Ülkelere göre bakıldığında ise en fazla dış satım 1,6 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 910,5 milyon dolarla İtalya, 795,7 milyon dolarla Fransa ve 774 milyon dolarla İspanya takip etti.

İstanbul, Kocaeli ve Bursa

Avrupa'ya yapılan ihracatın illere göre dağılımı incelendiğinde ise İstanbul'un ilk sırada yer aldığı görüldü. İstanbul'dan Avrupa ülkelerine geçen ay 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İstanbul'u, 1,4 milyar dolarla Kocaeli, 948,8 milyon dolarla Bursa, 625,1 milyon dolarla İzmir, 419,2 milyon dolarla Ankara, 385,7 milyon dolarla Sakarya izledi.