Türkiye fındık ihracatından 5 ayda 1,3 milyar doları aşkın gelir sağladı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 fındık ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-31 Ocak 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 304 milyon 444 bin 967 dolar karşılığında 160 bin 412 ton fındık satıldığı belirtilerek, geçen sezonun aynı döneminde 141 bin 564 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 13 milyon 263 bin 109 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.