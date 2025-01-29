Türkiye ile Irak arasındaki ticarette hedef 30 milyar dolar
DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, geçen yıl Irak’ın Türkiye’nin ihracatında beşinci sırada yer aldığını belirterek, “İki ülke arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı için hedef, bu tutarı 30 milyar dolara çıkararak, işbirliğini daha da derinleştirmek” dedi.
Türkiye’nin Irak’a ihracatı, geçen yıl yüzde 9,8 artarak 10 milyar 698 milyon 863 bin dolara yükseldi. Irak, geçen yıl Türkiye’nin en fazla dış satım yaptığı 5’inci ülke oldu. Bu, ülkenin Türkiye’nin ihracatından aldığı pay yüzde 4,73 olarak gerçekleşti. Irak’a bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren sektör 2 milyar 147 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu.
Türkiye’den Irak’a en fazla ihracat 3 milyar 89 milyon dolarla İstanbul’dan yapılırken, onu Gaziantep, Mardin, Şırnak ve Mersin takip etti. Türkiye-Irak arasında hayata geçirilmesi planlanan Kalkınma Yolu Projesi ile Basra’dan Türkiye’ye kara ve demir yolu ulaştırma koridoru kurulması hedefleniyor. Proje tamamlandığında Basra Körfezi’nden Avrupa’ya yönelecek ticaret süresinin 12 ila 15 gün kısalması bekleniyor. Bu durum sadece süreyi kısaltmıyor, aynı zamanda taşımacılık maliyetlerini de düşürüyor.
Müteahhitlerden ilgi
DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkilerin iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmini artırma konusundaki kararlılığı sayesinde giderek güçlendiğini söyledi. Geçen yıl Irak’ın Türkiye’nin ihracatında beşinci sırada yer aldığını ifade eden Acar, “İki ülke arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı için hedef, bu rakamı 30 milyar dolara çıkararak, işbirliğini daha da derinleştirmek” diye konuştu.
Acar, ticaretin yoğunlaştığı sektörler arasında inşaat, tarım, enerji, gıda işleme, sağlık ve lojistiğin öne çıktığına dikkati çekerek, “Irak’ın artan altyapı ihtiyaçları, özellikle Türk firmalarının bölgedeki müteahhitlik projelerine yoğun bir şekilde katılımını sağlıyor. Türkiye ile Irak arasında enerji, tarım, lojistik, sağlık, altyapı ve teknoloji sektörlerinde büyüyen bir iş birliği görülüyor” ifadelerini kullandı.
Acar, Irak’ın Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarından biri olarak konumunu sürdürdüğünü dile getirerek, şunları aktardı: “2023 itibarıyla Irak’a en çok inşaat malzemeleri, kimyevi maddeler, hububat ve bakliyat, çelik, mobilya, otomotiv yan sanayi ve elektrik-elektronik ürünleri ihraç edilmektedir. Gelecek yıllarda, Irak’ın yeniden yapılandırma projeleri kapsamında özellikle inşaat malzemeleri ve çelik ihracatının artış göstermesini bekliyoruz.
Ayrıca, Irak’ın gıda ihtiyacına bağlı olarak hububat ve bakliyat, enerji altyapısı çalışmalarıyla elektrik-elektronik ürünleri ve mobilya ihracatında da büyüme gerçekleşebilir.” Halit Acar, “Türkiye ile Irak arasında sektörel fırsatlara baktığımızda, tarım, gıda, enerji, yenilenebilir enerji ve altyapı projelerine yönelik yoğun taleplerin çeşitli sektörlerde fırsatlar oluşturacağını söyleyebiliriz” dedi.
“Kalkınma Yolu tüm bölge için fırsat
Halit Acar, Kalkınma Yolu Projesi’nin Basra Körfezi’ni Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayan en kısa güzergah olarak dikkati çektiğini belirtti. Acar, projenin yalnızca Irak ve Türkiye değil, tüm bölge için büyük ekonomik fırsatlar sunduğunu söyledi.
Acar, fırsatları daha da artırma potansiyeline sahip olan Kalkınma Yolu Projesinin özellikle enerji projeleri, liman yatırımları, demir yolu ve lojistik projeleri gibi stratejik alanlarda iki ülkenin önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek seviyede iş birliği yapacağını gösterdiğini ifade etti. Hem Irak’ın genelindeki kalkınma gayreti hem projelerin içerisindeki ihtiyaçların Türk firmalarının bilgi aktarımı yapıp kazan-kazan prensibi ile çalışmasına olanak sağladığını kaydeden Acar, Irak’ın Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biri olmaya devam edeceğini ifade etti.