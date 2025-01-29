Türkiye ile Irak arasındaki ticarette hedef 30 milyar dolar

Türkiye’nin Irak’a ihraca­tı, geçen yıl yüzde 9,8 ar­tarak 10 milyar 698 mil­yon 863 bin dolara yükseldi. Irak, geçen yıl Türkiye’nin en fazla dış satım yaptığı 5’inci ülke oldu. Bu, ülkenin Türkiye’nin ihracatın­dan aldığı pay yüzde 4,73 olarak gerçekleşti. Irak’a bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren sek­tör 2 milyar 147 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu.

Türkiye’den Irak’a en fazla ihracat 3 milyar 89 milyon dolarla İstanbul’dan ya­pılırken, onu Gaziantep, Mardin, Şırnak ve Mersin takip etti. Tür­kiye-Irak arasında hayata geçi­rilmesi planlanan Kalkınma Yolu Projesi ile Basra’dan Türkiye’ye kara ve demir yolu ulaştırma ko­ridoru kurulması hedefleniyor. Proje tamamlandığında Basra Körfezi’nden Avrupa’ya yönele­cek ticaret süresinin 12 ila 15 gün kısalması bekleniyor. Bu durum sadece süreyi kısaltmıyor, aynı zamanda taşımacılık maliyetleri­ni de düşürüyor.

Müteahhitlerden ilgi

DEİK Türkiye-Irak İş Konse­yi Başkanı Halit Acar, Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkilerin iki ülkenin karşılıklı ticaret hac­mini artırma konusundaki karar­lılığı sayesinde giderek güçlen­diğini söyledi. Geçen yıl Irak’ın Türkiye’nin ihracatında beşin­ci sırada yer aldığını ifade eden Acar, “İki ülke arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolar olarak ger­çekleşti. 2025 yılı için hedef, bu rakamı 30 milyar dolara çıkara­rak, işbirliğini daha da derinleş­tirmek” diye konuştu.

Acar, ticaretin yoğunlaştığı sektörler arasında inşaat, tarım, enerji, gıda işleme, sağlık ve lojis­tiğin öne çıktığına dikkati çeke­rek, “Irak’ın artan altyapı ihtiyaç­ları, özellikle Türk firmalarının bölgedeki müteahhitlik projele­rine yoğun bir şekilde katılımını sağlıyor. Türkiye ile Irak arasında enerji, tarım, lojistik, sağlık, altya­pı ve teknoloji sektörlerinde bü­yüyen bir iş birliği görülüyor” ifa­delerini kullandı.

Acar, Irak’ın Türkiye’nin en bü­yük ihracat pazarlarından biri olarak konumunu sürdürdüğünü dile getirerek, şunları aktardı: “2023 itibarıyla Irak’a en çok inşaat malzemeleri, kimyevi maddeler, hububat ve bakliyat, çelik, mobilya, otomotiv yan sa­nayi ve elektrik-elektronik ürün­leri ihraç edilmektedir. Gelecek yıllarda, Irak’ın yeniden yapılan­dırma projeleri kapsamında özel­likle inşaat malzemeleri ve çelik ihracatının artış göstermesini bekliyoruz.

Ayrıca, Irak’ın gıda ih­tiyacına bağlı olarak hububat ve bakliyat, enerji altyapısı çalışma­larıyla elektrik-elektronik ürün­leri ve mobilya ihracatında da bü­yüme gerçekleşebilir.” Halit Acar, “Türkiye ile Irak arasında sektö­rel fırsatlara baktığımızda, tarım, gıda, enerji, yenilenebilir enerji ve altyapı projelerine yönelik yoğun taleplerin çeşitli sektörlerde fır­satlar oluşturacağını söyleyebili­riz” dedi.

“Kalkınma Yolu tüm bölge için fırsat

Halit Acar, Kalkınma Yolu Projesi’nin Basra Körfezi’ni Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayan en kısa güzergah olarak dikkati çektiğini belirtti. Acar, projenin yalnızca Irak ve Türkiye değil, tüm bölge için büyük ekonomik fırsatlar sunduğunu söyledi.

Acar, fırsatları daha da artırma potansiyeline sahip olan Kalkınma Yolu Projesinin özellikle enerji projeleri, liman yatırımları, demir yolu ve lojistik projeleri gibi stratejik alanlarda iki ülkenin önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek seviyede iş birliği yapacağını gösterdiğini ifade etti. Hem Irak’ın genelindeki kalkınma gayreti hem projelerin içerisindeki ihtiyaçların Türk firmalarının bilgi aktarımı yapıp kazan-kazan prensibi ile çalışmasına olanak sağladığını kaydeden Acar, Irak’ın Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biri olmaya devam edeceğini ifade etti.