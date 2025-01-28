Türkiye'nin 1,46 milyar dolarlık 2024 narenciye ihracatında 3 il dikkat çekti

Türkiye'nin geçen yılki toplam narenciye ihracatında Mersin, Hatay ve Adana yüzde 73,8'lik paya sahip oldu. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre, geçen yıl kaydedilen 1 milyar 46 milyon 128 bin dolarlık narenciye dış satımının 769 milyon 893 bin dolarlık kısmı bu üç şehirden gerçekleştirildi.

Lider şehir Mersin, en çok satılan ürün mandalina

Farklı ülkelere 676 bin ton narenciyenin gönderildiği Mersin, 437 milyon 164 bin dolarlık döviz geliriyle Türkiye'nin narenciye ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sıradaki Hatay'dan 213 milyon 145 bin, üçüncü sıradaki Adana'dan ise 119 milyon 583 bin dolarlık narenciye dış satımı yapıldı. B

Üç şehirden en fazla ihracat Rusya'ya gerçekleştirildi, ürünler arasında ise mandalina birinci oldu.

Lojistik avantaj fark yaratıyor

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, narenciye dış satımında ilk sıralarda yer alan illerin lojistik avantajının olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bütün altyapının buna uygun dizayn edildiği Mersin, Hatay ve Adana narenciye sektörünün lokomotifi durumda. Üreticiler, paketleme tesisleri, ihracatçılar bu bölgede yer aldığı için narenciye ihracatı önemli ölçüde bu illerden gerçekleştiriliyor. Bölgenin ürün kalitesi, lezzeti biliniyor ve yurt dışında da tercih ediliyor."