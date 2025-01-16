Türkiye'nin 2024 otomobil ihracat verileri açıklandı! Dış satımda lider: Fransa

2024 yılında 12 milyar 365 milyon 246 bin dolarlık binek otomobil ihraç eden Türkiye, yıllık bazda en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. İhracatını geçen yıl 2023'e kıyasla yüzde 6,3 artırarak 37 milyar 211 milyon 661 bin dolarla tüm zamanların rekoruna ulaşan otomotiv endüstrisi, binek otomobillerde de dış satımını artırdı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin paylaştığı verilere göre, sektörün 2023'te 11,6 milyar dolar olan binek otomobil ihracatı, 2024'te yüzde 11,79 artışla 12 milyar 365 milyon 246 bin dolara yükseldi. Geçen yıl 92 ülke, özerk ve serbest bölgeye gerçekleştirilen binek otomobil ihracatında yıllık bazda 2018'in ardından en yüksek ikinci seviyeye ulaşıldı. Binek otomobiller, otomotiv sektörünün toplam ihracatının yüzde 33,2'sini oluşturdu.

İtalya satışlarında büyük artış

Binek otomobil ihracatında ana pazar olan Fransa'ya geçen yıl 2,29 milyar dolarlık dış satım yapıldı. İkinci sırada yer alan İtalya'ya yapılan binek otomobil ihracatı 2024'te 1,62 milyar dolara ulaşarak bir önceki yıl satışlarında yüzde 40,67 oranında artışa imza atıldı. Birleşik Krallık'a ise geçen sene 1 milyar 410 milyon 171 bin dolarlık binek otomobil ihracatı yapıldı.

İspanya'ya 1 milyar 256 milyon 235 bin dolarlık, Almanya'ya, 1 milyar 56 milyon 204 bin dolarlık binet otomobil satıldı. Dış satım yapılan ülkeler arasında Polonya yüzde 18,26 artış ve 989 milyon 885 bin dolarla 6'ncı, Slovenya yüzde 42,79 yükseliş ve 641 milyon 314 bin dolarla 7'nci, Belçika yüzde 24,17 artış ve 400 milyon 653 bin dolar ihracatla 8'inci, Hollanda yüzde 24,68 yükseliş ve 288 milyon 626 bin dolarla 9'uncu, Fas ise yüzde 81 artış ve 217 milyon 824 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.