Türkiye'nin 2024 tekstil ihracat hacmi: 9,49 milyar dolar! 207 ülkeye satış yapıldı

Tekstil sektörüne yönelik ihracatta geçen sene en çok gelir kumaş satışından elde edildi. 5,93 milyar dolar getiri sağlayan bu satışı sırasıyla 2,38 milyar dolarla pamuk ve 1,1 milyar dolarla elyaf izledi.

Toplamda 207 ülkeye, 9 milyar 495 milyon 379 bin dolarlık teksil ihracatı gerçekleştirilen seneye ilişkin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin paylaştığı verilere göre, söz konusu dönemde miktar ve değer bazında en çok artış iplikte kaydedildi.

Miktarda yüzde 12, değer bazında ise yüzde 5 ile en çok artış iplikte görüldü. İplik kalemleri içerisinde ise en fazla tercih edilen ürün 677 milyon 44 bin dolarla miktarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36'lık artış gösteren pamuk ipliği oldu.

En çok satış İtalya'ya yapıldı

En fazla dış satımı 3 milyar 584 milyon 826 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yapılırken, sektör ihracatında ilk sıradaki ülke 739 milyon 585 bin dolarla İtalya oldu. İtalya'yı 533 milyon 689 bin dolarla İngiltere ve 473 milyon 370 bin dolarla İspanya izledi.

Yeşil ve dijital dönüşüm süreci 2025'te hızlandırılacak

TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, sektörün ihracat başarısını sürdürülebilir kılmak ve pazardaki payı kaybetmemek adına sektördeki yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.