Türkiye'nin 8 Ekim 2024 elektrik ihracat hacmi: 16 bin 34 megavatsaat

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 580 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 948 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 910 bin 302 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 604 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Türkiye, dün 16 bin 34 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 352 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,8 ile ithal kömür ve yüzde 16,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.