Türkiye'nin plastik üretimi 2024'te arttı

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın hazırladığı (PAGEV) "Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu 2024" açıklandı.

Buna göre, plastik mamul üretimi 2024 yılında 2023 yılına kıyasla miktar ve değer bazında yüzde 8 artış gösterdi.

10 milyon tona yaklaştı

Plastik mamul üretimi 2024 yılında 9,9 milyon tona çıkarken, 40,9 milyar dolarlık üretim gerçekleştirildi. 2023 yılında yüzde 75,7 olan plastik sektörü ortalama kapasite kullanımı da 2024 yılında yüzde 76,1’e çıktı.

Aynı dönemde plastik mamul ithalatında değer bazında 2,6 gerileme yaşandı ve 4 milyar 66 milyon dolarlık ithalat yapıldı. 2024 sektörün ihracatı ise doğrudan ve dolaylı 15 milyar dolara çıktı. Dış ticaret fazlası geçen yıla göre yüzde 16 artış gösterdi. Böylece sektörün dış ticaret fazlası 3 milyar 400 milyon doları aştı.

"Yılda 200'e yakın ülkeye plastik mamul ihraç ediyoruz"

Hazırlanan rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, yılda 200'e yakın ülkeye plastik mamul ihraç edildiğini söyledi:

“2019 - 2024 yılları arasında yılda ortalama yüzde 16,6 artış gösteren plastik sektörünün makine yatırımları 2024 yılında 2023 yılına kıyasla yüzde 7,7 azalarak 1 milyar 572 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılında plastikler ve mamullerinin toplam kimya sektör ihracatı içinde payı yüzde 30,6 oldu ve sektör olarak birincilikteki konumumuzu koruduk. Türkiye olarak her yıl 100’ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yaparken 200’e yakın ülkeye de plastik mamul ihraç ediyoruz.

Söz konusu dönemde 10 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın miktar bazında yüzde 45,3’ünü değer bazında da yüzde 48,1’ini oluşturdu. Bu dönemde Irak, İngiltere, İtalya, Almanya ve ABD plastik mamullerde en büyük ihraç pazarlarımız oldu'. Romanya, İspanya, Yunanistan ve Libya da en çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında ilk 10’da yer aldı.”

"Sektörün büyümesi için çalışmalar yürütüyoruz"

Plastik sektörünün, otomotiv, medikal ve elektronik sektörlerinde hızla büyüdüğünü belirten Eroğlu, sektörün büyümesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerinden de öyle bahsetti:

“Bu bağlamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Plastik, Kauçuk ve Kompozit Meclisi olarak geri dönüşüm başta olmak üzere sektörün gelişimi için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz.

Özellikle gıda ile temas eden ambalajlarda geri dönüşümlü malzeme kullanımının artırılması kritik bir öneme sahip. Dünya genelinde yaygın olan bu uygulamanın Türkiye’de de hızla mevzuata girmesi gerekiyor.

Bu konuda yapılan yatırımlar tamamlanmış olsa da mevzuat süreci henüz tamamlanmadı. Türkiye’de 21 firma, gıda ile temas eden geri dönüşümlü plastik üretimi konusunda yatırım yapmış durumda. Bu yatırımların toplam değeri 500 milyon Euro’yu buluyor. Mevzuatın hızla tamamlanması, sektörün ihracat potansiyelini de artıracaktır. Sonuç olarak, Türkiye plastik sektörü rekabet gücünü artırarak ihracat pazarlarını genişletmekte ve sürdürülebilir üretim süreçlerine yönelik önemli adımlar atmaktadır."

"Plastikler sağlığa ve çevreye uygun"

Plastik ürünlerin çevresel bir sorun yaratıp yaratmadığıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Yavuz Eroğlu, Türkiye’de üretilen plastik ürünlerin standartları, sağlık ve çevresel açıdan belirlenen normlara uygun olduğunu ifade etti:

“İşin temelinde kullanılan ürünlerin atık yönetimini iyi yapmak var. Geri dönüşüm sistemlerinin güçlendirilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Geri dönüştürülebilir plastiklerin kullanımı ve atıkların doğaya atılmaması durumunda karbon emisyonunun azaltılması da mümkün olacaktır.

Ayrıca, Türkiye’de üretilen plastik ürünlerin standartları, sağlık ve çevresel açıdan belirlenen normlara uygun ve hatta normların üzerinde. Ancak yeşil dönüşüm sürecinde Türkiye’nin hızla uyum sağlaması ve bu alanda lider konuma gelmesi hedeflenmeli.

Bu doğrultuda, mevzuatların hızla uyumlaştırılması, sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması ve üretim altyapısının yeşil dönüşüme uygun hale getirilmesi büyük önem arz ediyor.”

Depozito sistemi

Depozito sisteminin atık yönetimi konusunda önemli bir adım olduğunu ifade eden Yavuz Eroğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Çevre Ajansı ve TOBB’un ortak çalışmaları doğrultusunda başlatılan depozito sistemi, atık yönetimi konusunda önemli bir adım olarak görülüyor. Atıkların doğaya atılması yerine geri toplanmasını teşvik eden bu sistemin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Depozito sisteminin ilk pilot uygulaması da 21 Şubat’ta Sakarya’da devreye alınacak. Dünyada atık artık en kıymetli hammadde haline geldi ve Türkiye’nin bu alanda güçlü bir pozisyona sahip olması için geri dönüşüm süreçlerini hızlandırması gerekiyor.”