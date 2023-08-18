Üreticiler, Anamur’dan muz ihraç etmek için destek istiyor

Burcu KAYA

Mehmet Tuna, “Anamur’da üretici muzun kilosunu dalında 16 TL’den satıyor. Hallerde muzun kilosu 25 TL, İstanbul’da ise 65 TL’den tüketiciye satışa sunuluyor. Anamur’da muzun kilosunu 16 TL’den satan üretici, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı zarar ediyor.

Muzun bu mevsimde üreticiler için 20 TL’nin altında olmaması gerekiyor” dedi. Muz üreticisi Soner Cedit de ekim ayına kadar muz fiyatlarının serbest piyasa koşullarında belirlenmesi gerektiğini söyledi. Cedit, “Şu anda muz fiyat belirlemesinde bir tekelleşme var ve bu aşılamıyor. Bu sebeple muz piyasası düzgün bir şekilde belirlenemiyor. Tekelleşmenin ortadan kalkmasını istiyoruz” dedi.

Muz üretiminde girdi maliyetlerinin yüzde 300 artvtığını, muz fiyatlarının geçen yıl ile aynı olduğunu ve üretilen muzun maliyetinin altında satılmaması gerektiğine dikkat çeken Cedit, 20 TL’nin altına satılan muzun üreticiye zarar ettirdiğine vurgu yaparak, “Muz dalında 16 TL’den alıcı buluyor. Ülkemiz şartlarında tek çözüm muz fiyatının artmasıdır” diye belirtti.

Hal-Der Başkanı Ali Çevik ise üreticilerin ürünün bahçeden çıktıktan sonraki aşamaları olan nakliye ve ambalaj ücretlerini hesap etmediklerine dikkat çekti. Ulaşım ve işçi maliyetleri gibi faktörler nedeniyle tarladaki fiyat ile pazardaki fiyat arasında 25-30 TL fark olduğunu söyleyen Çevik, “Üreticinin de kendince haklı olduğu yerler var. İşçilik, gübre fiyatlarına gelen yüzde 300 zamlar ve işletme maliyetleri artmış durumda. Çiftçi de ürettiği muzu daha yüksek fiyata satarak giderlerini karşılayıp kar elde etmek istiyor” dedi.