Yaprak sarma ihracatta hız kesmiyor: Beş ayda 13 milyon dolara ulaştı

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Türk mutfağının dünyada en çok ilgi gören ürünlerinden yaprak sarmanın ihracatında büyüme ivmesi sürüyor. Türkiye'nin yaprak sarma ihracatı, 2026 yılının ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 9,5 milyon dolardan 13 milyon dolara çıktı.

2025 yılında da yüzde 35 büyüyerek 23,2 milyon dolara ulaşan yaprak sarma ihracatında Ege Bölgesi yine lokomotif rol üstlendi. Bölgeden yapılan ihracat, yılın ilk beş ayında yüzde 48 artışla 7 milyon dolardan 10,4 milyon dolara yükselirken, Türkiye genelindeki ihracattan aldığı pay yüzde 80'e çıktı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, elde edilen performansın yeni pazarlara erişim, markalaşma ve katma değerli ürün geliştirme çalışmalarının sonucu olduğunu belirtti.

Öztürk, küresel ticarette talebin zayıf seyrettiği bir dönemde yaprak sarma ihracatındaki çift haneli büyümenin dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, ürünün artık yalnızca etnik pazarlarda değil, uluslararası perakende ve hazır gıda segmentlerinde de güçlü talep gördüğünü ifade etti.

Yaprak sarma ihracatında en büyük pazarlar arasında Almanya, Suudi Arabistan ve ABD öne çıkarken, sektör temsilcileri orta vadede ihracatın 50 milyon dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.