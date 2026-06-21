BofA: ECB yeni faiz artışlarına hazırlanıyor

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ECB enflasyonla mücadelede kararlılığını sürdürmesi, para politikasında yeni sıkılaşma adımlarının gündemde kalabileceğine işaret ederken BofA, ekonomik büyümedeki zayıflığa rağmen ECB'nin önceliği fiyat istikrarını korumaya vereceğini öngörüyor.

Banka, ECB'nin resmi yüzde 2'lik simetrik enflasyon hedefine rağmen yukarı yönlü enflasyon risklerine daha fazla ağırlık verdiğini belirtti. Son dönemde yapılan açıklamalar da, politika yapıcıların enflasyonun hedefin üzerine çıkmasını, hedefin altına gerilemesinden daha büyük bir risk olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Piyasalar ECB'nin üç aylık ekonomik projeksiyonlarına odaklanırken BofA'ya göre, ECB'nin haziran projeksiyonu beklentilerle uyumlu gerçekleşti. Mevcut sıkılaştırma döngüsünde ise 3 ilave faiz artırımı ihtimali daha masada.

Faiz artırımı eylüle ertelenebilir

Ayın başında mevduat faizini yüzde 2,25'e yükselten ECB'ye karşılık, BofA temmuzda yeni bir faiz artışı beklese de petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, bu adımın eylüle ertelenmesi ihtimalini güçlendirdi.

Daha uzun vadede ise ekonomistler, enflasyon baskısının hafiflemesiyle ECB'nin 2027 yılında faiz indirimlerine başlamasını bekliyor. Politika faizlerinin zaman içinde yeniden yüzde 2 seviyesine gerileyebileceği, enflasyonun hedefin altında kalması ve büyümenin zayıf seyretmesi halinde ise bu seviyenin de altına inebileceği değerlendiriliyor.