Dünyanın en iyi emeklilik ülkeleri açıklandı

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Yurt dışında emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi için merakla beklenen 2026 Emeklilik Yurt Dışı Endeksi sonuçları açıklandı.

Expatriate Group tarafından hazırlanan araştırmada, dünyanın farklı bölgelerindeki ülkeler sağlık hizmetleri, yaşam maliyeti, iklim, oturum kolaylığı ve yabancı toplulukların büyüklüğü gibi kriterler üzerinden değerlendirildi.

Avrupa'dan sadece iki ülke

Araştırmaya göre emeklilik için dünyanın en cazip ülkeleri sırasıyla Filipinler, Tayland, Kolombiya, Meksika, Endonezya, Kosta Rika, Panama, Portekiz, İspanya ve Peru oldu. Avrupa’dan yalnızca Portekiz ve İspanya ilk 10 listesinde yer almayı başardı.

Uzmanlara göre Asya ve Latin Amerika ülkeleri, düşük yaşam maliyetleri ve uygun iklim koşulları sayesinde emekliler için giderek daha cazip hale geliyor.

Emeklilik dönemini yurt dışında geçirmek isteyenler için hazırlanan 2026 Endeksi yayımlandı. Sağlık sistemi, yaşam maliyeti, iklim ve yaşam kalitesi gibi kriterlerin değerlendirildiği araştırmada sürpriz ülkeler yer aldı.

Sağlık ve iklim belirleyici oldu

Endeks hazırlanırken ülkeler sağlık hizmetlerinin kalitesi, yaşam maliyetleri, iklim koşulları, emeklilere yönelik vize uygulamaları, altyapı imkanları ve yabancı toplulukların büyüklüğü gibi kriterler üzerinden değerlendirildi.

Özellikle sıcak iklim, uygun maliyetli yaşam ve güçlü sağlık sistemleri, emeklilerin ülke seçiminde en önemli faktörler arasında yer aldı.

Emeklilik göçü hız kazanıyor

Akdeniz ülkeleri, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika’daki bazı destinasyonlar; daha düşük yaşam giderleri, sıcak hava ve yüksek yaşam kalitesi nedeniyle uluslararası emekliler arasında popülerliğini artırmaya devam ediyor.