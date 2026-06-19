MHP'den milyonlarca emekliyi ilgilendiren kanun teklifi

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni bir konut düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine geldi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), kirada yaşayan ve adına kayıtlı konutu bulunmayan emeklilerin ev sahibi olabilmesini amaçlayan bir kanun teklifini Meclis’e sundu. Teklifin yasalaşması halinde, TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde emeklilere özel haklar tanınacak.

Emeklilere öncelik verilecek

Kanun teklifine göre, Toplu Konut Kanunu’na “Emekli Konutları” başlıklı yeni bir madde eklenecek.

Bu düzenleme kapsamında, adına kayıtlı tapulu konutu bulunmayan ve kirada oturan emekliler, TOKİ’nin sosyal konut projelerinde öncelikli hak sahibi olacak. Böylece konut sahibi olma imkanı sınırlı olan emeklilerin barınma sorununa çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Sıfır faizli uzun vadeli finansman desteği

Teklifte dikkat çeken bir diğer düzenleme ise sıfır faizli konut finansmanı oldu.

Buna göre TOKİ, emeklilerin konut sahibi olabilmesini desteklemek amacıyla uzun vadeli ve faizsiz finansman programları geliştirebilecek. Emeklilerin ödeme planları belirlenirken aylık gelirleri ve sosyal durumları dikkate alınacak.

Kanun teklifine göre emeklilere yönelik sosyal konut projelerinin finansmanı merkezi yönetim bütçesinden sağlanacak.

Projelerin planlama ve uygulama süreçlerinde ise konut ve kira maliyetlerinin yüksek olduğu bölgeler öncelikli olarak değerlendirilecek.

Kanun teklifinin gerekçesinde son yıllarda konut ve kira fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişin emekliler üzerindeki etkilerine vurgu yapıldı.

Gerekçede, özellikle kirada yaşayan ve adına kayıtlı evi bulunmayan emeklilerin sınırlı gelirleriyle hem temel ihtiyaçlarını karşılamakta hem de yüksek kira giderlerini ödemekte ciddi zorluk yaşadığı ifade edildi.

“Kira yükü azaltılmalı”

Kanun teklifini hazırlayan MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, düzenlemenin emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçladığını belirtti.

Sedef, teklif sayesinde emeklilerin barınma sorununun hafifletilmesinin, kira yükünün azaltılmasının ve sosyal refah seviyesinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Teklifin TBMM komisyonlarında görüşülmesinin ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde, kirada yaşayan ve evi bulunmayan milyonlarca emekli için TOKİ projelerinde yeni bir dönem başlayabilir.