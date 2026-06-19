ABD Almanya'ya ilaç fiyatları üzerinden ticaret soruşturması başlattı

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ABD Ticaret Temsilciliği, Almanya'nın yenilikçi ilaçlara yönelik fiyatlandırma politikalarını incelemek üzere resmi soruşturma başlattı. Washington, Alman pazarında ilaç fiyatlarının sistematik olarak düşük tutulduğunu ve Ar-Ge maliyetlerinin ABD hastaları üzerinde orantısız bir yük oluşturduğunu iddia ediyor.

Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Reuters ajansının aktardığına göre soruşturmayı, Almanya'nın yenilikçi ilaçlara yönelik harcamaları yeterli düzeyde karşılamadığı şüphesiyle başlattı. Greer, "Almanya'nın yenilikçi ilaç harcamalarını daha da azaltacak mevzuatı hızlandırdığına dair raporlar beni özellikle endişelendiriyor" dedi.

Soruşturmanın bulgularına bağlı olarak ABD, gümrük tarifeleri de dahil olmak üzere ticari yaptırımları değerlendirebilir. Greer, soruşturma öncesinde Alman hükümetiyle aylar süren görüşmeler yapıldığını ancak bu görüşmelerin henüz bir çözüm üretmediğini belirtti.

Washington, ABD hastalarının daha büyük yük taşıdığını savunuyor

Greer, Berlin'i fiyatlandırma konusunda müzakerelere çağırdı. ABD uzun süredir Avrupa sağlık sistemlerinin daha düşük ilaç fiyatlarından yararlandığını, Amerikalı tüketicilerin ise inovasyon maliyetlerinin daha büyük bir kısmını üstlendiğini öne sürüyor.

Washington, Alman hükümetinin planladığı sağlık reformuna özellikle eleştirel yaklaşıyor. Greer, reformda öngörülen tedbirlerin yenilikçi ilaç harcamalarını daha da azaltabileceği endişesini dile getirdi. Reform, yasal sağlık sigortası sistemindeki milyarlarca euroluk açığı kapatmayı hedefliyor ve ilaç endüstrisinden ek tasarruf katkıları içeriyor.

Reformun ilk taslağında, ilaç fiyatlarındaki eğilimler ve sağlık sigortacılarının gelirleriyle bağlantılı dinamik bir üretici indirimi öngörülüyordu. Hükümetin son tekliflerinde ise endüstrinin sağlık sigortası fonlarını dengelemek için mali katkı sağlaması bekleniyor. Ancak değişken mekanizma yerine görüşmeler, mevcut üretici indirimine sabit bir ek ücret eklenmesi üzerinde yoğunlaşıyor.

Sağlık Bakanı Nina Warken (CDU), klinik deneyleri Almanya'da yürüten şirketleri ek indirimlerden muaf tutmayı önermişti. Bakan, bu adımla Almanya'nın araştırma merkezi konumunu güçlendirmeyi ve hastaların yeni tedavilere hızlı erişimini sağlamayı amaçlıyor.

Reform oylaması ertelendi

Tartışmalı sağlık reformunun gelecek hafta yapılması planlanan Bundestag oylaması ertelendi. CDU/CSU ve SPD'li milletvekillerine göre Bakan Warken'in reform paketi, yaz tatili öncesi son oturum günü olan 10 Temmuz'da oylanacak.

Alman hükümeti, ilaç endüstrisinden ek katkı talep ederken ABD tarafından yürütülen soruşturma süreci iki ülke arasındaki ticari gerilimi tırmandırma potansiyeli taşıyor. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından ABD'nin olası ticaret önlemleri, küresel ilaç piyasalarında fiyat dengelerini etkileyebilir.