Milyonlarca müşterisi olan dev banka Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünyanın en büyük bankaları arasında yer alan Çin merkezli ICBC’nin Türkiye iştiraki ICBC Bank Turkey, ATM hizmetlerine ilişkin yeni bir uygulamayı devreye alıyor.

2014 yılında Tekstilbank’ı satın alarak Türkiye pazarına giriş yapan banka, müşterilerine gönderdiği kısa mesajla ATM ağında değişikliğe gidileceğini bildirdi.

Diğer banka ATM'leri kullanılabilecek

Mesajda yer alan bilgiye göre, ICBC Bank Turkey’e ait ATM’ler hizmet dışı kalacak. Banka müşterileri ise Türkiye’de faaliyet gösteren diğer bankaların ATM’lerini kullanabilecek.

Ücretsiz ATM kullanımından yararlanabilmek için müşterilerin mobil bankacılık uygulamasına ayda en az bir kez giriş yapması gerekiyor. NTV’nin aktardığı bilgilere göre, mobil şubeye giriş yapan müşteriler 30 gün boyunca diğer bankaların ATM’lerinden herhangi bir ücret ödemeden işlem gerçekleştirebilecek.