Bitcoin ATM sektöründe deprem: ABD’li dev operasyonları durdurdu

Bitcoin Depot dün piyasa öncesi işlemlerde hisselerinin yüzde 72,8 düşmesinin ardından operasyonları sonlandırarak iflas koruma başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Bitcoin ATM operatörü, operasyonların düzenli bir şekilde sonlandırılması ve varlıkların satışı için, tüm Bitcoin ATM ağını devre dışı bırakarak mahkemeye başvurdu.

Kısıtlamalar ve yasaklar arttı

CEO Alex Holmes, Bitcoin ATM operatörleri için düzenleyici ortamın önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekerek giderek daha katı uyum yükümlülükleri getirildiğini, yeni işlem limitleri belirlendiğini, bazı bölgelerde operasyonların kısıtlandığını ya da yasaklandığını hatırlattı.

"Mevcut iş modeli sürdürülebilir değil"

Artan dava ve düzenleyici yaptırımlara işaret eden Holmes "Bu gelişmeler Bitcoin Depot'nun iş ve mali durumunu önemli ölçüde etkiledi. Bu koşullar altında şirketin mevcut iş modeli sürdürülebilir değil" açıklamasında bulundu.

Zaman içinde dolandırıcılıkla mücadele ve müşterileri koruma protokollerini güçlendiren şirket, gelişmiş kimlik doğrulama, dolandırıcılık uyarıları ve daha düşük işlem limitleri de eklerken, önlemler katı yaptırımları dengelemek için yetersiz kaldı.

Bitcoin Depot iflas koruma başvurusunda bulunurken, Kanada'da yeniden yapılandırma işlemlerine başlanması ve ABD dışı varlıkların ilgili yabancı yasalar kapsamında sonlandırılması bekleniyor.

Kripto ATM'lerde marj krizi

Kripto para piyasaları ve şirket yapılandırma alanlarında uzmanlaşan Echo Base CEO'su Roshan Dharia'ya göre Bitcoin Depot'un iflası, ABD'de kripto ATM sektörünün gelecekte karşılaşabileceği daha geniş bir krizin erken işareti olabilir.

Dharia, sektörün uzun süredir yüksek işlem ücretleri ve düşük düzenleyici denetimle ayakta kaldığını ancak yeni tüketici koruma düzenlemelerinin maliyetleri artırıp kâr marjlarını daralttığını belirtiyor. Artan uyum yükü, dolandırıcılık riskleri ve sıkılaşan işlem kuralları nedeniyle birçok operatörün artık ülke çapında sürdürülebilir bir iş modeli kurmakta zorlanabileceği ifade ediliyor.