Son dakika! ABD'de camiye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin San Diego kentindeki bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Polis, yerel saatle 12.00 sıralarında Eckstrom Caddesi'ndeki camiden gelen “silahlı saldırı” ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine çok sayıda polis ve SWAT ekibi sevk edilirken, camide bulunanlar hızla tahliye edildi.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde tehdidin “etkisiz hale getirildiğini” duyurdu. NBC San Diego kanalı iki şüphelinin vurularak öldürüldüğünü öne sürse de polis bu bilgiyi henüz doğrulamadı. Cami yönetimi ise hayatını kaybedenler arasında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğunu açıkladı.