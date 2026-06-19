Capital Economics'ten Türkiye uyarısı: Enerji şoku krizi tetikleyebilir

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Capital Economics Gelişen Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Liam Peach, Türkiye ekonomisinin daha düşük büyüme oranlarının görüleceği bir döneme girdiğini belirtti.

Peach, enflasyonda beklenen düşüşün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerine yeniden başlama alanı sağlayabileceğini değerlendirdi.

Liam Peach, 19 Haziran tarihli notunda, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasına yönelik ABD-İran anlaşmasının bozulması halinde Türkiye'nin en savunmasız ekonomilerden biri olabileceğine dikkat çekti.

Peach, enerji fiyatlarında yaşanabilecek yeni bir artışın Türkiye ekonomisi üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtti.

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30

Enflasyonun üçüncü çeyrekte yeniden düşüş eğilimine girmesini bekleyen Peach, buna karşın gerilemenin daha önce kendi öngördüğü ya da TCMB'nin mevcut tahmin ettiği kadar güçlü olmayacağını ifade etti.

Peach, "Manşet enflasyonun yıl sonu itibarıyla yüzde 30 seviyesinde kapanmasını bekliyoruz; merkez bankasının tahmini ise yüzde 26. Yine de, bunun TCMB'nin yıl sonlarında gevşeme döngüsüne yeniden başlamasına olanak sağlayacağını düşünüyoruz" görüşünü aktardı.

"Türkiye daha riskli konumda"

Gelişmekte olan Avrupa ekonomilerinin İran savaşı kaynaklı enerji şokunu sınırlı bir ivme kaybı ve genel olarak kontrol altında kalan enflasyonla atlattığını belirten Peach, bölgede faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Ekonomist, "Bu yıl Rusya, İsrail, Macaristan ve Türkiye'de faiz indirimleriyle birlikte küresel ölçekte parasal genişleme döngülerinin şekilleneceği birkaç bölgeden biri olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Enerji fiyatlarında yeni artış krizi tetikleyebilir

Capital Economics notunda, Türkiye'nin bölgedeki diğer ekonomilere kıyasla daha riskli bir konumda olduğuna işaret edildi.

Notta, "Türkiye, bölgenin geri kalanına kıyasla daha riskli bir konumda. Enerji şoku, ödemeler dengesi üzerindeki baskıyı artırarak politika yapıcıları, para politikasını sıkılaştırmaya ve para birimini desteklemek için döviz rezervlerini kullanmaya sevk etti. Dolayısıyla, düşük petrol fiyatları çok ihtiyaç duyulan bir rahatlama sağlayacaktır ve baz senaryomuz, enflasyonun düşmeye devam edeceği ve TCMB'nin bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerine yeniden başlayabileceği yönünde olsa da enerji fiyatlarında yaşanacak yeni bir artış, ekonomiyi krize sürükleyebilir" ifadeleri yer aldı.