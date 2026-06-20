Resmi Gazete'de yayımlandı: Devlet tahvillerine stopaj düzenlemesi

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Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında, devlet tahvilleri, hazine bonoları ile kamu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından sağlanan gelirler için uygulanan stopaj oranlarının geçerlilik süresi uzatıldı.

Süre 31 Aralık'a kadar devam edecek

Daha önce 30 Haziran 2026 tarihinde sona ermesi planlanan uygulama, yeni düzenleme ile 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Böylece Türk lirası cinsinden kamu borçlanma araçlarına yatırım yapanların yararlandığı mevcut stopaj oranları yıl sonuna kadar korunmuş oldu.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, uygulamaya ilişkin hükümler Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek.