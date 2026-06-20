Kazı kazandan servet kazanan kadının ilk işi sevgilisini terk etmek oldu

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39 yaşındaki Charlotte Cox, İngiltere'nin Lincolnshire bölgesindeki bir marketten satın aldığı iki kazı kazan biletiyle 1 milyon sterlinlik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Ancak talihlilerin hikayesi mutlu sonla bitmedi. Yaklaşık üç aylık ilişkileri bulunan Charlotte Cox ve Michael Cartlidge, büyük ikramiyenin ardından yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından başlayan para anlaşmazlığı ise mahkemelik oldu.

"Bu bilet benim fikrimdi"

41 yaşındaki Michael Cartlidge, kazı kazan biletlerini alma fikrinin kendisinden çıktığını, biletleri kendisinin seçtiğini ve ödeme için para göndermeye çalıştığını öne sürüyor.

Cartlidge, bu nedenle 1 milyon sterlinlik ödülün yarısına hak kazandığını savunarak 500 bin sterlin talep ediyor. İddialarına göre market çalışanı da olay günü yaşananları doğrulayan ifadeler verdi.

Piyango şirketi kadını haklı buldu

Olayın ardından dönemin piyango işletmecisi Camelot tarafından inceleme başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtları da incelendi. İngiltere Milli Piyangosu'nun yeni işletmecisi olan Allwyn, ödülün yasal sahibinin Charlotte Cox olduğuna karar verdi ve 1 milyon sterlinlik ikramiye tamamen Cox'a ödendi. Şirket, kazanan biletin sahibi olarak yalnızca adı bilet üzerinde bulunan kişinin kabul edildiğini belirtti.

Lüks otomobiller satın aldı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Charlotte Cox, ikramiyeyi kazandıktan sonra önemli bir kısmını harcadı. Lüks otomobiller satın alan, tatillere çıkan ve çeşitli yatırımlar yapan Cox'un, olası bir mahkeme kararı nedeniyle ciddi bir ödeme yüküyle karşılaşabileceğinden endişe ettiği belirtiliyor.

Taraflar arasındaki dava İngiltere'de Cambridge Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. İlk duruşmanın ardından dosya ileri bir tarihe ertelendi.