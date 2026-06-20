Son tarih 31 Ağustos: Faiz oranı yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kars'ta düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında iş dünyasına yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. SGK'ya borcu bulunan işverenlerin yükünü hafifletmeyi amaçlayan düzenleme kapsamında hem ödeme süreleri uzatıldı hem de finansman maliyetlerini azaltacak faiz indirimi hayata geçirildi.

SGK borçlarında yeni dönem başladı

Bakan Işıkhan'ın açıkladığı düzenlemeye göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'na vadesi geçmiş borçların ödenmesini kolaylaştırmak amacıyla tecil süresi iki katına çıkarıldı. Daha önce en fazla 36 ay olan ödeme süresi artık 72 aya kadar uzatılabilecek.

İşverenlerin uzun süredir talep ettiği değişiklikle birlikte, ödeme planları daha uzun vadeye yayılabilecek ve işletmeler nakit akışlarını daha rahat yönetebilecek.

Teminatsız tecil limiti 40 kat arttı

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri de teminatsız tecil limitindeki artış oldu.

Buna göre daha önce 250 bin lira olan teminatsız tecil limiti 10 milyon liraya yükseltildi. Böylece özellikle orta ve büyük ölçekli işletmeler için SGK borçlarının yapılandırılmasında önemli bir kolaylık sağlanmış oldu.

Bakan Işıkhan, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurular için yıllık tecil faiz oranının yüzde 39'dan yüzde 29'a indirildiğini açıkladı.

Faiz oranındaki 10 puanlık düşüş sayesinde işletmelerin finansman maliyetlerinin önemli ölçüde azalması hedefleniyor. Düzenleme, yeni başvuruların yanı sıra mevcut yapılandırılmış borçları da kapsayacak.

Eski borçlar da yeniden düzenlenebilecek

Halen tecil ve taksitlendirme kapsamında bulunan işverenler de yeni avantajlardan yararlanabilecek. Bakan Işıkhan, mevcut tecilli borçların daha uzun vadelerle yeniden yapılandırılmasına imkan tanındığını belirterek, daha önce yapılandırılmış borçların da yüzde 29 faiz oranı üzerinden yeniden düzenlenebileceğini söyledi.

İşletmelere ve belediyelere çağrı

Işıkhan, SGK borcu bulunan işletmelerin ve belediyelerin yeni düzenlemeyi bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Yapılan değişikliklerin temel amacının işletmelerin nefes almasını sağlamak, çalışanların istihdamını korumak ve ekonomik faaliyetlerin kesintisiz devam etmesine katkı sunmak olduğunu ifade etti.