Türk şirketleri küresel ölçekte büyüyor: 128 ülkedeki yatırımlar 69 milyar doları aştı

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Türk şirketleri ve yatırımcıları son yıllarda yurt dışındaki faaliyetlerini hızlandırırken, Türkiye kaynaklı doğrudan yatırımlar da yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yurt Dışı Yatırım Anketi" sonuçlarına göre, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında gerçekleştirdiği yatırımların toplam sermaye pozisyonu 2025 yılı sonunda 69,2 milyar dolar olarak belirlendi.

1 yılda 9 milyar dolar arttı

Bakanlık verilerine göre, 2024 yılında 60,1 milyar dolar seviyesinde bulunan sermaye pozisyonu, 2025 sonunda yaklaşık 9 milyar dolar artarak 69,2 milyar dolara yükseldi.

Yatırımcılar ile yurt dışındaki iştirakler arasındaki borç ilişkilerinin de dahil edildiği net yatırım pozisyonu ise 72,1 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Türk yatırımcılar 128 ülkede faaliyet gösteriyor

Araştırmaya göre Türk yatırımcıların dünyanın dört bir yanında toplam 2 bin 251 doğrudan yatırımı bulunuyor.

Bu yatırımların 846'sı Avrupa Birliği ülkelerinde yer alırken, 464 yatırım Birleşik Krallık, Rusya, Balkan ülkeleri, İsviçre, Norveç ve Doğu Avrupa'nın yer aldığı diğer Avrupa ülkelerinde bulunuyor.

Yakın ve Orta Doğu Asya bölgesinde 256, diğer Asya ülkelerinde 246 ve Kuzey Amerika'da ise 220 Türk yatırımı faaliyet gösteriyor.

Avrupa Türk sermayesinin merkezi konumunda

Bölgesel dağılıma bakıldığında Avrupa'nın Türk yatırımcılar için açık ara en önemli bölge olduğu görülüyor.

Avrupa Birliği ülkeleri, toplam yatırımların yüzde 38,3'ünü oluştururken sermaye pozisyonunda yüzde 53,1 pay ve 36,7 milyar dolarlık büyüklükle ilk sırada yer aldı.

AB ülkelerini yüzde 26,2 pay ve 18,1 milyar dolarlık sermaye pozisyonuyla diğer Avrupa ülkeleri takip etti.

Türk yatırımcıların gözdesi Hollanda oldu

Ülke bazında değerlendirildiğinde Türk yatırımcıların en fazla sermaye bulundurduğu ülke Hollanda oldu.

2025 yılı sonu itibarıyla Hollanda'da 223 Türk yatırımı bulunurken, toplam sermaye pozisyonu 26,1 milyar dolara ulaştı.

Hollanda'yı 4,8 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüyle Jersey bölgesi izledi. Birleşik Krallık 3,9 milyar dolar, ABD ise 3,8 milyar dolarlık yatırım tutarıyla öne çıkan diğer ülkeler arasında yer aldı.

En büyük pay finans ve sigorta sektöründe

Yurt dışındaki Türk yatırımları yalnızca sermaye büyüklüğüyle değil, dış ticarete katkısıyla da dikkat çekiyor.

2025 yılında Türkiye'den bu yatırımlara yapılan ihracat 10,7 milyar dolar olurken, ithalat ise 8,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Sektörel dağılım incelendiğinde, yurt dışındaki Türk yatırımlarında finans ve sigorta faaliyetlerinin açık ara önde olduğu görülüyor.

Toplam yatırımların yüzde 62'sini oluşturan finans ve sigorta sektöründe özellikle holding şirketleri önemli yer tutuyor.

Bu sektörü yüzde 7,8 ile madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 5,1 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 4,2 ile ana metal sanayisi, yüzde 3,8 ile ulaştırma ve depolama sektörleri takip ediyor.