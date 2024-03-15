Yaş meyve sebze ihracatında 41 firmadan güç birliği

Yıllık ihracatı 6 milyar TL olan yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektöründe 41 firma, kümelenerek Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği bünyesinde güç birliğine gitti. Şirketlerin hedefinde ihracatı 10 milyar dolara çıkarmak var.

Türkiye’ye yıllık 6 milyar 100 milyon dolar döviz kazandıran ve yıllık ihracat hedefi 10 milyar dolar olan taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörü Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği çatısı altında toplandı. Sektörden 41 firma, kümelenerek yetkinliklerini ve ihracatlarını artırmak için birlikte çalışma kararı aldı.

2020-2023 yılları arasında pandemi döneminde herkesin eve kapandığı süreçte Türk yaş meyve sebze sektörüyle ilgili taze kiraz, üzüm ve nar ürünlerinde hedef pazarlar UR-GE projesiyle Hindistan’a ihracatlarını 3 yılda 3, 5 kat artırarak 30 milyon dolardan 100 milyon doların üzerine çıkardıklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ticaret Bakanlığı’nca 619 URGE Projesi arasında “UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örneği Ödülü”yle onurlandırıldıklarını belirterek, bu ödülün Turkish Fresh and Processed Fruits and Vegetables Cluster UR-GE Projesi’nin başarısı için kendilerini motive ettiğini kaydetti.

İhracat hedefi 10 milyar dolar

Anadolu topraklarında tohumdan çatala güvenli gıda üretildiğini URGE Projeleriyle dünyaya anlattıklarını vurgulayan Uçak, “Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğimiz arasında dördüncü UR-GE projesini başlatan ilk ihracatçı birliği olduk.

Beşinci UR-GE projesi için de istekliyiz. Ticaret Bakanlığımız projelerimize yüzde 75 destek sağlıyor. Özellikle Uzakdoğu’da Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Malezya, Singapur, Endonezya gibi pazarlarda konumumuzu güçlendirmek istiyoruz. Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinde 10 milyar dolar ihracat hedefine UR-GE, TURQUALITY projeleri, fuarlar, sektörel ticaret heyetleriyle ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

EYMSİB’in yeni UR-GE Projesiyle 2028 hedefi 2 milyar dolar ihracat

Tarihi bir başarıyla sonuçlanan taze kiraz, üzüm ve nar ürünlerinde hedef pazarlar UR-GE Projesi gibi yeni bir UR-GE Projesini başlattıklarını aktaran Hayrettin Uçak, “Turkish Fresh and Processed Fruits and Vegetables Cluster URGE Projemize başvuru sayısı 41’e ulaştı.

Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Umarım bu seferki projemiz daha çok ses getirecek ve ülkemize döviz kazandırmak için katkımız sürecek. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimizin 2023 yılı sonunda 1 milyar 330 milyon dolar olan ihracatını 2028 yılında 2 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.