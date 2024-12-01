Yaş meyve sebze ihracatında hedef Rusya

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği liderliğinde, dört ayrı ihracatçı birliğinin ortaklığında ve Ticaret Bakanlığı Turquality destekleri kapsamında yapılan Türkiye-Rusya Yaş Meyve Sebze Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti.

Zirvede konuşan ve Rusya ile Türkiye'nin tarihsel süreçten gelen iyi bir dostluğu ve ticari ortaklığı olduğuna işaret eden Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, ürettikleri sebze meyvenin üçte birini Rusya'ya ihraç ettiklerini söyledi. İnsan ve çevre sağlığını gözeterek üretim yaptıklarını ve Rus halkının talepleri ve damak zevkine göre ürünleri de güncellediklerini kaydeden Kavak, "Rus halkından en büyük ricamız, tüketim tercihlerinde bizlere güvenmeleri. Dünya standartlarını aşmayı hedefleyerek üretici ve ihracatçılarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz, pestisitlerden mümkün olduğunca arındırılmış, yüksek kaliteli ürünlerimizi ihraç etmeye özen gösteriyoruz. Ayrıca, kamuya bağlı ilgili birimler de üretim kalitesinin standartlarını yükseltmek için aktif olarak her zaman devreye giriyor." dedi.

Rusya, Türkiye'nin en büyük pazarı

Türkiye'nin toplam tarım ürünleri ihracatının yüzde 10'unu Rusya'ya yaptığını ve Rusya'nın en büyük pazarımız olduğunu belirten Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, toplam dış ticaretimizin de 56 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Hedefin 100 milyar dolar olduğunu söyleyen Kılıçkaya, şöyle devam etti:

"Biz de bakanlık olarak ticari faaliyetleri destekliyoruz. Tahsilat sorunları ve bitki karantina sorunları açısından da Rus mevkidaşlarımızla çalışmalara devam ediyoruz. Tarımsal ürün ihracatını net döviz girdisi sağlaması özelliğiyle son derece stratejik olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle bu tanıtım projesini destekliyor ve KOBİ'lerimiz başta olmak üzere firmalarımıza ihracatla ilgili beceri kazandırmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilir ihracat yapmak bizim için önemli bir hedef. Rusya ve Türkiye arasında başta tarım ürünleri olmak üzere ikili ticarette güçlü adımlar atacağımıza inanıyorum."

Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de Rusya'ya toplam ihracatımızın 11 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bunun 2 milyar doları tarım ürünleri, bunun da yaklaşık 1 milyar doları yaş meyve sebzeden oluşuyor. Tarım statik bir ürün değil, iklim değişiyor, bizim de bu alanda üretim imkanlarımız artıyor. Rusya'nın bu ürünlerden daha fazla yararlanması için kurumsal ilişkilerin de geliştirilmesi lazım. Biz elimizden geldiğince destek vereceğiz." dedi.

"En yakın komşunuz en uzak akrabanızdan iyidir"

Etkinlikte söz alan Roselhodnadzor Başkanlığı Başdanışmanı Vasily Lavrosky, Rusya'da Türkiye için güzel bir söz olduğunu söyleyerek, "En yakın komşunuz en uzak akrabanızdan iyidir. Türk insanı çok çalışkan bir topluluk ve kaliteli topraklara sahip. Bunu daha da geliştiriyor, kendini çok iyi temsil ediyor. Türk ürünleri kalitesini her zaman ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Roskachestvo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Olga Shanayeva da iki ülkenin ticaretini geliştirme açısından çalıştıklarını kaydederek, "İlişkilerimiz en zor durumlarda dahi kendini ispat etmeyi başardı. Türkiye, son yıllarda Rusya'ya karşı kendi ekonomik avantajlarını artırırken biz de çift taraflı ekonomik ilişkileri güçlendirmeye çalışıyoruz. İç piyasamız çok iyi durumda, yatırım açısından da uygun. Enstitümüz uluslararası araştırma tecrübesini, kalite güvencesini sunuyor. İlişkilerin daha iyi olacağına inanıyoruz." diye konuştu.