Yaş meyve sebzede Uzak Doğu hedefi 100 milyon dolar

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye’nin eylül ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 244,4 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Ferhat Gürüz, sektörün koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği’nin bu performansa yüzde 36 oranında destek verdiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümünde “Kaliteli Türk Malı” algısını daha da güçlendirmek ve pazar çeşitliliğini artırmak için önemli hamleler yaptıklarını dile getiren Ferhat Gürüz, Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya pazarlarında büyümek istediklerini, bu amaçla eylül ayının ilk haftasında Hong Kong’da düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarı’nda milli katılım organizasyonunu üstlendiklerini söyledi.

42 ülkeden 700 firmanın katıldığı Hong Kong Asia Fruit Logistica Fuarı’nda Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin milli katılım organizasyonuyla 16 Türk firmasının yaş meyve sebze ürünlerini Uzak Doğulu ithalatçıların beğenisine sunduğunu kaydeden Ferhat Gürüz, bu bölgede 7,5 milyon dolar düzeyindeki ihracatı 100 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ferhat Gürüz, “Ziyaretçi profili genel olarak meyve sebze üreticileri, ithalat-ihracat firma temsilcileri, süpermarket zinciri yetkilileri, toptan ve perakende satış ve lojistik sektörü temsilcilerden oluşan fuarda 414 metrekarelik Türkiye pavilyonu oluşturarak tanıtımlar yaptık. Katılımcı firmalarımızın tanıtıldığı kataloğu standımızda konuk ettiğimiz ziyaretçilere dağıttık. Yeni iş bağlantıları gerçekleştirmek, yeni tedarikçiler bulmak, yeni ürünleri görmek ve piyasaya ilişkin bilgi toplamak amacıyla fuara gelenler Türkiye pavilyonuna büyük ilgi gösterdi” diye konuştu.

Asia Fruit Logistica’da Türk meyve ve sebzesinin tanıtımını etkin şekilde yapmak için tasarlanan VR oyunundan da faydalandıklarını kaydeden Ferhat Gürüz, “VR etkinliği ile fuara ayrı bir renk kattık. Konuğumuz olan ziyaretçiler, Türkiye’den en çok ihraç edilen mandalina, domates, limon, biber, şeftali, üzüm, elma, portakal, incir, kiraz, nar, kayısı, greyfurt gibi ürünleri dalından toplayarak puan kazanmanın heyecanını yaşadılar” dedi.

“Moskova’da çizgi filmler ve VR oyunu ile Türk meyve sebzesini tanıttık”

Sektörün ön önemli pazarı olan Rusya’da elde ettikleri kazanımları korumak ve geliştirmek adına 19-22 Eylül tarihlerinde Moskova’da düzenlenen World Food Moscow Fuarı’nda da milli katılım organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Ferhat Gürüz, 30 ülkedenbinden fazla firmanın ürünlerini sergilediği etkinliğe “Türkiye Markası” ile damga vurduklarını kaydetti.

World Food Moscow Fuarı’na 20 bini aşkın ziyaretçinin katıldığını belirten Gürüz, Türkiye pavilyonunun göz doldurduğunu, videowall’de hazırlanan çeşitli yaş meyve ve sebze videosu ile iki ayrı çizgi film çalışmasını yansıtarak Türk meyve ve sebzesini tanıttıklarını dile getirdi. Ferhat Gürüz, Hong Kong’da olduğu gibi Moskova’da da VR oyun etkinliği sayesinde ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı başardıklarını aktardı.

Narenciye sezonu limon ihracatıyla başladı

Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatında en önemli ürün grubu olan narenciyede ihracat sezonunun eylül ayı itibarıyla başladığını vurgulayan Ferhat Gürüz, “Narenciye ihracatımız 15 Eylül’de Mayer çeşidi limon ile başladı. Yeni sezonu yüksek rekolte ile açtık. Dolayısıyla üreticilerimizin alın teri ve emeğini en iyi şekilde değere dönüştürebilmemiz için yeni pazar arayışı çok daha fazla önemli hale geldi. Turfanda narenciye ihracatında eylül ayında 28,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Başarılı bir sezon geçirmek için sektörümüzün tüm paydaşlarıyla istişare kültürünü güçlendirerek ülkemize en yüksek oranlarda döviz kazandırmanın gayretini gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.