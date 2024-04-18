Yaş meyve ve sebze ihracatı 2024’e hızlı başladı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye yaş meyve ve sebze ile mamulleri sektörü, 2023’te yakaladığı %18’lik ihracat artışını bu yılın ilk çeyreğinde de devam ettirdi. İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB) Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, yaş meyve ve sebze sektörünün geçen yıl 2022’ye göre %18 oranında artış ile yaklaşık 3 milyar 500 milyon dolar, meyve sebze mamulleri sektörünün ise yaklaşık 2 milyar 500 milyon dolar tutarında ihracat yaptığını belirtti.

2024’ün ilk çeyrek rakamlarına değinen Mutlu, yaş meyve sebze sektörünün, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3 oranında artış ile 964 milyon dolar, mamul sektörünün ise %29 oranında artış ile 708 milyon dolar tutarında ihracatı ile yeni yıla hızlı bir giriş yaptığını dile getirdi.

Mutlu, yılın ilk çeyreğinde İstanbul’dan yapılan ihracatın %19,2’lik artışla 145 milyon dolara ulaştığını belirtti. Son 12 ayda, İstanbul’dan en fazla Almanya, ABD ve Birleşik Krallık’a ihracat yapıldığını söyleyen Mutlu, bu üç ülkenin birliğin ihracatından %25 oranında pay aldığına dikkatleri çekti. Mutlu, İstanbul’dan yapılan ihracatın %25’ini maden ve mineral suları, elma suyu ile domatesin oluşturduğunu kaydetti.

“Amerika ve Uzak Doğu önemli pazarlar”

Sektörün giderek büyüdüğünü belirten Mutlu, sürdürülebilirlik için sektörün önündeki en önemli iki sorun olan fiyat istikrarı ve kesintisiz ham madde tedariki konularının çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin yaş sebze meyve üretiminde yaklaşık 55 milyon ton ile dünyada 4. sırada yer aldığını açıklayan Mutlu, “Ana ihracat pazarlarımızı Avrupa ve Rusya oluşturuyor ama uzak pazarlara da girmek istiyoruz. Özellikle Amerika ve Uzak Doğu bizim için önemli pazarlar. Diğer yandan Orta Doğu da üzerinde durduğumuz bir başka pazar. 3,5 saatlik bir uçak yolculuğu ile 1,5 milyar insana ulaşabiliyoruz.

Mamul tarafında ise girmediğimiz pazar yok. Ancak bu noktada önemli olan kendi markalarımız ve katma değeri yüksek ürünlerimizle pazara girebilmek. Örneğin, meyve suyu konsantresi değil, meyve suyunun kendisini satmamız lazım” dedi. Ürün bazlı hareketin, katma değeri ve markalaşmayı kaybettirdiğini söyleyen Mutlu, “Ürünlerimizi Türk mutfağı çatısı altında dünya ağız tadına uygun hale getirip satarsak sürdürülebilir bir katma değer yaratırız” diye konuştu.

İYMSİB, 60 firmanın ihracat başarısını ödüllendirdi

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB), 2023 yılında yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunan üyelerini ödüllendirdi. Birlik üyeleri arasında en fazla ihracat yapan 10 firmanın açıklandığı törende, birlik bünyesinde yer alan 5 alt sektörde en fazla ihracat yapan firmalara da ödülleri verildi. Yaş meyve sebze, konserve, dondurulmuş ürünler, alkollü ve alkolsüz içecekler olmak üzere beş alt sektör ile birlik genelinde ilk ona giren 60 firmanın adının açıklandığı törende, ilk beş firmaya ödül, ilk ona giren diğer firmalara ise ihracat başarı sertifikaları verildi.

2023 yılında yaptığı ihracatla tüm sektörler içerisinde ilk sırayı Anadolu Etap Dış Ticaret alırken, TAT Gıda Sanayi ikinci, Mey İçki Sanayi ise üçüncü sırada yer aldı. Onu sırasıyla Tunay Gıda ile RAM Dış Ticaret takip etti. Alt sektörel dağılıma bakıldığında; alkollü içecekler grubunda 2023 yılının lideri Mey İçki Sanayi olurken, alkolsüz içeceklerde Anadolu Etap Dış Ticaret, dondurulmuş ürünlerde Kerevitas Gıda, yaş meyve sebze grubunda Çekok Gıda Sanayi, konserve ürünler grubunda ise Tat Gıda Sanayi ilk sırada yer aldı.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Taycı: Kısıtlamalara rağmen ihracatçı başardı

Bir takım zorluklar ve imkânsızlıklara rağmen ihracatçının önemli bir başarı elde ettiğini söyleyen İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, “İhracatçımızın gayretleriyle bu başarıları daha da yukarılara taşıyacağız. Bir yandan da pazar çeşitlerimizi arttırırken diğer yanda katma değer odaklı bir ihracata devam ediyoruz.

Bu dönemde en çok uğraştığımız konulardan biri salçalık domates ve salça konusunda yaşanan sorunlar oluşturdu. Gıdanın çeşitli alanlarında zaman zaman benzer sorunları yaşıyoruz. Bu sorunlara rağmen ihracatı yüzde 4 artırdık. Bizim bakanlıklardan ricamız herhangi bir tarım ürünü kısıtlanırken, açılırken, kapatılırken bizimle de bir istişare yapılması. Biz bu işin içinde olan insanlarız, üreteniz. Bir takım alternatif çözümler sunabiliriz” dedi.