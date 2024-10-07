Yeni limitte tekstil, giyim öncelikli sektör olacak
“Tekstil sektörüyle ilgili kıyamet senaryoları çizenlere itibar etmeyin” uyarısı yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, reeskont kredi limitlerinin artırılacağını söyledi. Bolat, “İhracat reeskont kredisinin günlük limiti 10 kat artırılarak 3 milyar liraya çıkarıldı. Bu hafta yeni bir müjde bekliyoruz. Burada öncelik tekstil ve giyim sektörlerinin olacak” dedi.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
İhracatçılara yönelik olarak reeskont kredi limitlerinin artırılması ve kerdi maliyetinin düşürülmesi yönünde Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan müjde geldi.
Eximbank ve ticari bankalarda ihracat reeskont kredisinin günlük limitinin 10 kat artırılarak 3 milyar liraya çıkarıldığını hatırlatan Bakan Bolat, “Önümüzdeki hafta inşallah yeni bir müjde bekliyoruz, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankamızla birlikte çalışıyoruz. Bunların maliyeti şu anda yüzde 25.93 düşürmek için de çabalarımız var.
Artacak reeskont kredi limiti de inşallah önceliği tekstil, giyim, deri, ayakkabı, mobilya gibi istihdam yoğun sektörleri öncelikli kılacağız” dedi. Bakanlık olarak ihracatçılara bakanlığın bütçesinin yüzde 60’ını ayırdıklarını söyleyen Bolat, “Mal ve hizmet ihracatı için 21 milyar lira bütçemiz vardı.
Talepler çok, bu daha fazla kaynak bulmak için uğraşıyoruz” dedi. Dünya çapında fuar olma yolunda ilerleyen IFCO ve Texhibition fuarlarını prestijli fuar ilan etme konusunda da çalışmaların yakında sonuçlanacağını açıklayan Bolat, o fuarlarda da destek limitinin yüzde 70’e yükseleceğini kaydetti. Merter Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (MESİAD) 30. yılına özel düzenlenen “MESİAD 30. Yıl Merter’e Değer Katanlar Ödül Töreni”nde konuşan Bakan Bolat, bugün İstanbul’un konfeksiyonun merkezi haline geldiğini söyledi.
“Dünya pazarından alacak çok pay var”
Tekstil ve konfeksiyon sanayinin Türkiye’nin ana sektörlerinden biri olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son bir yıldır küresel pazarlardaki daralma nedeniyle sancılı bir dönemin yaşandığını dile getirdi. Bolat, “Bu sancılı dönemde de sektörün yanındayız. Gıda, giyim ve barınma gibi alanlar insanoğlu var olduğu müddetçe kıyamete kadar devam edecek. O yüzden tekstil sektörüyle alakalı kıyamet senaryoları yazanlara itibar etmeyin. Konkordato konusunu çok yakın takip ediyoruz. Konkordato müracaatları artmış olabilir ama mahkemelerin konkordato kararı aldığı sayı 44” açıklamasını yaptı.
Her iki sektörün de 80 milyar dolarlık bir hacim oluşturduğunu ve bunun 50 milyar dolarının tekstil, 30 milyar dolarının konfeksiyondan kaynaklandığını aktaran Bakan Bolat, “Deri, ayakkabı, ev tekstili, aksesuar gibi alt sektörler de tekstil giyim sanayinin bir parçası.
Hepsi birlikte aşağı yukarı 37-38 milyar dolarlık bir ihracatı birlikte gerçekleştiriyor” dedi.
Bakan Bolat, tekstilde atağa kalkılan 80’li yıllarda sanayinin lokomotifi olan sektörün istihdamda çok büyük bir pay aldığını, ihracatın neredeyse üçte ikisinden fazlasını oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Bugün de tekstil, konfeksiyon sektörü ihracatımızın 33 milyar dolar payıyla yüzde 13’ünü oluşturuyor.
Otomotiv, kimya, enerji sektörüyle beraber ilk üçte yer alıyor. 875 milyar dolarlık dünya tekstil ve hazır giyim ticaretinde bizim daha alacağımız çok mesafe var. Biz bu sektörü, Almanya’nın, Fransa’nın, İtalya’nın elinden aldık. Onlar dünyanın tekstil ve moda merkezleriydi. Moda merkezi olarak devam ediyorlar. Ama üretim ve ihracat üssü olarak Türkiye 1980’den sonra büyük bir atak gerçekleştirdi. Ve tekstildeki başarımız diğer sektörlere de özgüven aşıladı. Çelikten otomotive, kimyadan makine üretimine varıncaya kadar birçok sektörde bugün 262 milyar dolarlık mal, 110 milyar dolarlık da hizmet ihracatı geliri olan ülke konumuna ulaştık” dedi.
“Yakında tekrar atak başlayacak”
Zaman zaman büyük ataklar ve daralmalar olduğunu anlatan Bolat, “Kendi içinizdeki sebeplerden dolayı da geçmişte de zaman zaman daralmalar olmuştur. Ama istikamet her zaman yukarı doğru ivme devam etmiştir. O nedenle son bir yıldır aşağı yukarı küresel talepteki büyük daralma ve özellikle dünyada enflasyonla mücadele politikaları, Türkiye’de enflasyonla mücadele politikası nedeniyle iç talepteki de yavaşlama nedeniyle satışlarda yavaşlama olabilir. Ama fuar açılışlarında da hep söyledim.
Bunlar geçici konjonktürler, dalgalanmalar ve inanın günün sonunda çok uzun olmayan bir gelecekte yeniden atağa geçilecek. Onun için değerli arkadaşlar morali sakın bozmayalım, başları yüksekte tutalım ve bu noktalarda satışlarımızı nasıl artırabiliriz, nasıl yeni pazarlar bulabiliriz? Hep bu arayışlarda olalım. Biz Ticaret Bakanlığı olarak her zaman yanınızda yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Bakan’dan “prestijli fuar” sözü
Hükümet ve Bakanlık olarak ihracatçılara verdikleri destekleri hatırlatan Bakan Bolat, tekstil sektörünün sesine de kulak vererek, “Dünya çapında fuar olma yolunda ilerleyen IFCO ve Texhibition fuarlarını prestijli fuar ilan etme konusunda da çalışmalarımız yakında nihayete erecek ve o fuarlarda da destek limitimiz yüzde 70’e yükselecek. Böylece dünya çapında olan fuarlar olarak katılımlar ve ziyaretçiler de artacak” dedi.
Merter, markalaşarak yeni hikayeler yazmak istiyor
Ödül gecesinde konuşan MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürbüz Oruç, Merter’i modanın merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. “Nitelikli, kaliteli, marka değeri olan ürünler üreteceğiz” diyen Oruç, “Ticaretimizin durağan bir döneme geçtiğini de gördük. Merter olarak çok şey başardık, bunu da başaracağız” dedi.
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ise başarının sadece finansal sonuçlardan ibaret olmadığını belirterek, “Topluma katkı sağlayan, çalışanlarını ve paydaşlarını değerli kılan, çevresel ve sosyal sorumluluklarını gözeten firmalar bugün değil gelecekte de başarı kavramını yeniden şekillendirecek olanlardır” dedi.
İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de tekstil ve hazır giyim sektörünün birbirini tamamlayan Türkiye’nin en güzide sektörleri olduğunu kaydederek, 50 milyar dolar civarında tekstil, 30 milyar dolar da hazır giyim cirosunun olduğunu, markalaşma ve yeni hikayeler yazılması gerektiğini vurguladı. Gecede ödül alan Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Başkanı Vehbi Canpolat da “Dünyada tekstil ve konfeksiyonda entegrasyonu sağlamış ikinci ülkeyiz. Oyuncu sayısı belki azalacak ama bu sektör hep var olacak” diye konuştu.
Merterli sanayicilerden DÜNYA’ya ödül
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katılımıyla MESİAD’ın kuruluşunun 30’uncu yılında ilk kez düzenlenen “Merter’e Değer Katanlar Ödül Gecesi”nde, basın kategorisinde DÜNYA Gazetesi'ne de ödül verildi. Ödülü, DÜNYA Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Recep Erçin adına İstihbarat Şefi Nurdoğan Arslan Ergün aldı.