Yeni limitte tekstil, giyim öncelikli sektör olacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

İhracatçılara yönelik ola­rak reeskont kredi li­mitlerinin artırılma­sı ve kerdi maliyetinin dü­şürülmesi yönünde Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan müj­de geldi.

Eximbank ve ticari bankalarda ihracat reeskont kredisinin günlük limitinin 10 kat artırılarak 3 milyar li­raya çıkarıldığını hatırlatan Bakan Bolat, “Önümüzdeki hafta inşallah yeni bir müj­de bekliyoruz, Hazine ve Ma­liye Bakanlığımız ve Merkez Bankamızla birlikte çalışı­yoruz. Bunların maliyeti şu anda yüzde 25.93 düşürmek için de çabalarımız var.

Arta­cak reeskont kredi limiti de inşallah önceliği tekstil, gi­yim, deri, ayakkabı, mobilya gibi istihdam yoğun sektör­leri öncelikli kılacağız” de­di. Bakanlık olarak ihracat­çılara bakanlığın bütçesinin yüzde 60’ını ayırdıklarını söyleyen Bolat, “Mal ve hiz­met ihracatı için 21 milyar lira bütçemiz vardı.

Talep­ler çok, bu daha fazla kaynak bulmak için uğraşıyoruz” de­di. Dünya çapında fuar olma yolunda ilerleyen IFCO ve Texhibition fuarlarını pres­tijli fuar ilan etme konusun­da da çalışmaların yakında sonuçlanacağını açıklayan Bolat, o fuarlarda da destek limitinin yüzde 70’e yükse­leceğini kaydetti. Merter Sa­nayici ve İş İnsanları Derne­ği’nin (MESİAD) 30. yılına özel düzenlenen “MESİAD 30. Yıl Merter’e Değer Katan­lar Ödül Töreni”nde konuşan Bakan Bolat, bugün İstan­bul’un konfeksiyonun mer­kezi haline geldiğini söyledi.

“Dünya pazarından alacak çok pay var”

Tekstil ve konfeksiyon sa­nayinin Türkiye’nin ana sektörlerinden biri olduğu­nu söyleyen Ticaret Baka­nı Ömer Bolat, son bir yıldır küresel pazarlardaki daral­ma nedeniyle sancılı bir dö­nemin yaşandığını dile getir­di. Bolat, “Bu sancılı dönem­de de sektörün yanındayız. Gıda, giyim ve barınma gibi alanlar insanoğlu var oldu­ğu müddetçe kıyamete ka­dar devam edecek. O yüzden tekstil sektörüyle alakalı kı­yamet senaryoları yazanla­ra itibar etmeyin. Konkorda­to konusunu çok yakın takip ediyoruz. Konkordato müra­caatları artmış olabilir ama mahkemelerin konkordato kararı aldığı sayı 44” açıkla­masını yaptı.

Her iki sektörün de 80 mil­yar dolarlık bir hacim oluş­turduğunu ve bunun 50 milyar dolarının tekstil, 30 milyar dolarının konfeksi­yondan kaynaklandığını ak­taran Bakan Bolat, “Deri, ayakkabı, ev tekstili, aksesu­ar gibi alt sektörler de tekstil giyim sanayinin bir parçası.

Hepsi birlikte aşağı yukarı 37-38 milyar dolarlık bir ih­racatı birlikte gerçekleştiri­yor” dedi.

Bakan Bolat, tekstilde ata­ğa kalkılan 80’li yıllarda sa­nayinin lokomotifi olan sek­törün istihdamda çok büyük bir pay aldığını, ihracatın ne­redeyse üçte ikisinden fazla­sını oluşturduğunu belirte­rek, şöyle devam etti: “Bugün de tekstil, konfeksiyon sek­törü ihracatımızın 33 milyar dolar payıyla yüzde 13’ünü oluşturuyor.

Otomotiv, kimya, enerji sektörüyle beraber ilk üçte yer alıyor. 875 milyar dolar­lık dünya tekstil ve hazır gi­yim ticaretinde bizim daha alacağımız çok mesafe var. Biz bu sektörü, Almanya’nın, Fransa’nın, İtalya’nın elin­den aldık. Onlar dünyanın tekstil ve moda merkezleriy­di. Moda merkezi olarak de­vam ediyorlar. Ama üretim ve ihracat üssü olarak Tür­kiye 1980’den sonra büyük bir atak gerçekleştirdi. Ve tekstildeki başarımız diğer sektörlere de özgüven aşıla­dı. Çelikten otomotive, kim­yadan makine üretimine va­rıncaya kadar birçok sektör­de bugün 262 milyar dolarlık mal, 110 milyar dolarlık da hizmet ihracatı geliri olan ül­ke konumuna ulaştık” dedi.

“Yakında tekrar atak başlayacak”

Zaman zaman büyük atak­lar ve daralmalar olduğunu anlatan Bolat, “Kendi içiniz­deki sebeplerden dolayı da geçmişte de zaman zaman daralmalar olmuştur. Ama istikamet her zaman yukarı doğru ivme devam etmiştir. O nedenle son bir yıldır aşağı yukarı küresel talepteki bü­yük daralma ve özellikle dün­yada enflasyonla mücadele politikaları, Türkiye’de enf­lasyonla mücadele politikası nedeniyle iç talepteki de ya­vaşlama nedeniyle satışlarda yavaşlama olabilir. Ama fu­ar açılışlarında da hep söyle­dim.

Bunlar geçici konjonk­türler, dalgalanmalar ve ina­nın günün sonunda çok uzun olmayan bir gelecekte yeni­den atağa geçilecek. Onun için değerli arkadaşlar mora­li sakın bozmayalım, başları yüksekte tutalım ve bu nok­talarda satışlarımızı nasıl ar­tırabiliriz, nasıl yeni pazar­lar bulabiliriz? Hep bu ara­yışlarda olalım. Biz Ticaret Bakanlığı olarak her zaman yanınızda yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakan’dan “prestijli fuar” sözü

Hükümet ve Bakanlık ola­rak ihracatçılara verdikleri destekleri hatırlatan Bakan Bolat, tekstil sektörünün se­sine de kulak vererek, “Dün­ya çapında fuar olma yolunda ilerleyen IFCO ve Texhibi­tion fuarlarını prestijli fuar ilan etme konusunda da ça­lışmalarımız yakında niha­yete erecek ve o fuarlarda da destek limitimiz yüzde 70’e yükselecek. Böylece dünya çapında olan fuarlar olarak katılımlar ve ziyaretçiler de artacak” dedi.

Merter, markalaşarak yeni hikayeler yazmak istiyor

Ödül gecesinde konuşan MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürbüz Oruç, Merter’i modanın merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. “Nitelikli, kaliteli, marka değeri olan ürünler üreteceğiz” diyen Oruç, “Ticaretimizin durağan bir döneme geçtiğini de gördük. Merter olarak çok şey başardık, bunu da başaracağız” dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ise başarının sadece finansal sonuçlardan ibaret olmadığını belirterek, “Topluma katkı sağlayan, çalışanlarını ve paydaşlarını değerli kılan, çevresel ve sosyal sorumluluklarını gözeten firmalar bugün değil gelecekte de başarı kavramını yeniden şekillendirecek olanlardır” dedi.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de tekstil ve hazır giyim sektörünün birbirini tamamlayan Türkiye’nin en güzide sektörleri olduğunu kaydederek, 50 milyar dolar civarında tekstil, 30 milyar dolar da hazır giyim cirosunun olduğunu, markalaşma ve yeni hikayeler yazılması gerektiğini vurguladı. Gecede ödül alan Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Başkanı Vehbi Canpolat da “Dünyada tekstil ve konfeksiyonda entegrasyonu sağlamış ikinci ülkeyiz. Oyuncu sayısı belki azalacak ama bu sektör hep var olacak” diye konuştu.

Merterli sanayicilerden DÜNYA’ya ödül

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katılımıyla MESİAD’ın kuruluşunun 30’uncu yılında ilk kez düzenlenen “Merter’e Değer Katanlar Ödül Gecesi”nde, basın kategorisinde DÜNYA Gazetesi'ne de ödül verildi. Ödülü, DÜNYA Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Recep Erçin adına İstihbarat Şefi Nurdoğan Arslan Ergün aldı.