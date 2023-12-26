Yılbaşı süsündeki ticaret hacmi 10 milyon doları buldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, söz konusu eşyaların dış ticaret hacmi ve ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artış dikkati çekiyor.

Süsleme ve eğlence eşyaları ile yılbaşı ağaçlarında kullanılan aydınlatıcılarda dış ticaret hacmi 2019'da 5 milyon 569 bin 347 dolarken, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020'de 5 milyon 225 bin 948 dolara geriledi. Geçen yıl 12 milyon 445 bin 336 dolar olan bu rakam, 2023'ün 10 ayında ise 10 milyon 190 bin 843 dolara ulaştı.

Ağaçlara 2,5 milyon lira

Bu ürünlere ilişkin en çok dış ticaret, yılın son iki ayında gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin, diğer ülkelerin yılbaşı ağaçlarını süslemek için gerçekleştirdiği ihracat, 2019 yılının tamamında 558 bin 570 dolarken bu yılın 10 aylık döneminde 2 milyon 441 bin 694 dolar olarak hesaplandı.

Bu alanda 2019'da 5 milyon 10 bin 777 dolar olan ithalat, Ocak-Ekim 2023 döneminde 7 milyon 749 bin 149 dolar olarak kayıtlara geçti.

İthalatı karşılama oranı yükseldi

Söz konusu ürünler özelinde ihracatın ithalatı karşılama oranında önemli artış gözlendi. 2019'da bu oran yüzde 11,1 seviyesindeyken 2020'de yüzde 9'a geriledi. 2021'de yüzde 20,9'a çıkan oran, geçen yıl yüzde 35,8'e yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın 10 ayında ise yüzde 31,5 oldu.